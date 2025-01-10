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У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля - РИА Новости, 10.01.2025
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля
Кровля обрушилась на площади 700 квадратных метров в подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T23:13:00+03:00
2025-01-10T23:13:00+03:00
2025-01-10T23:32:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кровля обрушилась на площади 700 квадратных метров в подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало о том, что металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров"Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Произошло обрушение кровли на площади 700 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Пожарные не допустили распространения огня на соседнее складское помещение", - говорится в сообщении.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля
МЧС: у горящего в Первомайском ангара обрушилась кровля, пожар локализовали