Рейтинг@Mail.ru
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:13 10.01.2025 (обновлено: 23:32 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993209889.html
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля - РИА Новости, 10.01.2025
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля
Кровля обрушилась на площади 700 квадратных метров в подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T23:13:00+03:00
2025-01-10T23:32:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кровля обрушилась на площади 700 квадратных метров в подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее ведомство сообщало о том, что металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров"Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Произошло обрушение кровли на площади 700 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Пожарные не допустили распространения огня на соседнее складское помещение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
У горящего в Подмосковье ангара обрушилась кровля

МЧС: у горящего в Первомайском ангара обрушилась кровля, пожар локализовали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кровля обрушилась на площади 700 квадратных метров в подмосковном поселке Первомайский, где горит ангар, пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее ведомство сообщало о том, что металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар. Произошло обрушение кровли на площади 700 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри склада. Пожарные не допустили распространения огня на соседнее складское помещение", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2024-2025 годах
Вчера, 10:30
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала