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В подмосковном поселке загорелся металлический ангар
В подмосковном поселке загорелся металлический ангар - РИА Новости, 10.01.2025
В подмосковном поселке загорелся металлический ангар
Металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:47:00+03:00
2025-01-10T22:47:00+03:00
2025-01-10T22:53:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В поселке Первомайский Коломенского городского округа произошел пожар в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению привлечены более 50 пожарных и 18 единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
В подмосковном поселке загорелся металлический ангар
В подмосковном поселке Первомайский горит металлический ангар