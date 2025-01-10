https://ria.ru/20250110/pozhar-1993208607.html

В подмосковном поселке загорелся металлический ангар

В подмосковном поселке загорелся металлический ангар - РИА Новости, 10.01.2025

В подмосковном поселке загорелся металлический ангар

Металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:47:00+03:00

2025-01-10T22:47:00+03:00

2025-01-10T22:53:00+03:00

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский на площади 2,1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России."В поселке Первомайский Коломенского городского округа произошел пожар в металлическом ангаре. Площадь пожара составляет 2,1 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.К тушению привлечены более 50 пожарных и 18 единиц техники.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

россия

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2025

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)