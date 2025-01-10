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Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт - РИА Новости, 10.01.2025
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12:14 10.01.2025 (обновлено: 15:34 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993092387.html
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт - РИА Новости, 10.01.2025
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс предложила пострадавшим от масштабных пожаров, бушующих в Калифорнии, обратиться за помощью на несуществующий сайт "URL". РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:14:00+03:00
2025-01-10T15:34:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс предложила пострадавшим от масштабных пожаров, бушующих в Калифорнии, обратиться за помощью на несуществующий сайт "URL". "Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на URL", - заявила мэр, ее слова приводит газета New York Post. Согласно газете, в соцсети Х мэра уже назвали "самым некомпетентным политиком в Америке" и призвали ее покинуть свой пост. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий. По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250109/kalifornija-1992992146.html
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в мире, лос-анджелес, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт

Мэр Лос-Анджелеса Басс направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт

© AP Photo / Marcio Jose SanchezМэр Лос-Анджелеса Карен Басс
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс предложила пострадавшим от масштабных пожаров, бушующих в Калифорнии, обратиться за помощью на несуществующий сайт "URL".
"Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на URL", - заявила мэр, ее слова приводит газета New York Post.
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Согласно газете, в соцсети Х мэра уже назвали "самым некомпетентным политиком в Америке" и призвали ее покинуть свой пост.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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