Мэр Лос-Анджелеса направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
Мэр Лос-Анджелеса Басс направила пострадавших от пожаров на несуществующий сайт
© AP Photo / Marcio Jose SanchezМэр Лос-Анджелеса Карен Басс
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс предложила пострадавшим от масштабных пожаров, бушующих в Калифорнии, обратиться за помощью на несуществующий сайт "URL".
"Если вам нужна помощь, вы можете получить информацию о чрезвычайных ситуациях, ресурсах и убежищах. Все это можно найти на URL", - заявила мэр, ее слова приводит газета New York Post.
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Согласно газете, в соцсети Х мэра уже назвали "самым некомпетентным политиком в Америке" и призвали ее покинуть свой пост.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
По данным властей, жертвами пожаров уже стали по меньшей мере 10 человек. При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.