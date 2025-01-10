https://ria.ru/20250110/pozhar-1993083189.html

В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе

В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе - РИА Новости, 10.01.2025

В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе

Прощание с сотрудником МЧС Жасланом Телеуповым, погибшим при тушении пожара в Энгельсе после атаки БПЛА, проходит в пятницу в саратовском селе Питерка, похороны РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:41:00+03:00

2025-01-10T11:41:00+03:00

2025-01-10T11:41:00+03:00

происшествия

энгельс

россия

саратовская область

геннадий афанасьев

роман бусаргин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Прощание с сотрудником МЧС Жасланом Телеуповым, погибшим при тушении пожара в Энгельсе после атаки БПЛА, проходит в пятницу в саратовском селе Питерка, похороны второго погибшего - пожарного Геннадия Афанасьева – состоятся в субботу, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "В регионе прощаются с погибшими при исполнении служебного долга. Сегодня в селе Питерка в последний путь провожают Жаслана Телеупова", - говорится в сообщении областного главка МЧС. Прощание с Геннадием Афанасьевым состоится 11 января в 11.00 мск в Саратове во дворе пожарно-спасательной части №1. Похороны пройдут на Новом Елшанском кладбище.

https://ria.ru/20250108/pozharnye-1992851689.html

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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, геннадий афанасьев, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)