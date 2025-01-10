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В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе
В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе - РИА Новости, 10.01.2025
В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе
Прощание с сотрудником МЧС Жасланом Телеуповым, погибшим при тушении пожара в Энгельсе после атаки БПЛА, проходит в пятницу в саратовском селе Питерка, похороны РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:41:00+03:00
2025-01-10T11:41:00+03:00
2025-01-10T11:41:00+03:00
происшествия
энгельс
россия
саратовская область
геннадий афанасьев
роман бусаргин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САМАРА, 10 янв - РИА Новости. Прощание с сотрудником МЧС Жасланом Телеуповым, погибшим при тушении пожара в Энгельсе после атаки БПЛА, проходит в пятницу в саратовском селе Питерка, похороны второго погибшего - пожарного Геннадия Афанасьева – состоятся в субботу, сообщается в Telegram-канале регионального ГУМЧС России. В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что после ночной массированной атаки БПЛА на регион обломки сбитых беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе, при ликвидации возгорания двое пожарных погибли, еще один был госпитализирован. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. "В регионе прощаются с погибшими при исполнении служебного долга. Сегодня в селе Питерка в последний путь провожают Жаслана Телеупова", - говорится в сообщении областного главка МЧС. Прощание с Геннадием Афанасьевым состоится 11 января в 11.00 мск в Саратове во дворе пожарно-спасательной части №1. Похороны пройдут на Новом Елшанском кладбище.
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происшествия, энгельс, россия, саратовская область, геннадий афанасьев, роман бусаргин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Энгельс, Россия, Саратовская область, Геннадий Афанасьев, Роман Бусаргин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе
В саратовском селе Питерка прощаются с погибшим при тушении пожара в Энгельсе