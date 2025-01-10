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К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС - РИА Новости, 10.01.2025
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08:52 10.01.2025 (обновлено: 09:32 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993047522.html
К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС
К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС - РИА Новости, 10.01.2025
К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС
Пожарный поезд выехал к месту крупного пожара на территории завода по производству ацетона в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:52:00+03:00
2025-01-10T09:32:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ленинградская область
гатчина
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожарный поезд выехал к месту крупного пожара на территории завода по производству ацетона в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности."К месту пожара выехал пожарный поезд", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,9 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, гатчина, россия
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ленинградская область, Гатчина, Россия
К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС

К месту пожара на территории завода в Ленинградской области выехал поезд МЧС

© ФотоПожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото
Пожар в промзоне в Гатчине в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожарный поезд выехал к месту крупного пожара на территории завода по производству ацетона в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности.
"К месту пожара выехал пожарный поезд", - говорится в сообщении.
Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,9 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало.
Сотрудник противопожарной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ленинградская областьГатчинаРоссия
 
 
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