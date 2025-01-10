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К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС

К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС - РИА Новости, 10.01.2025

К месту пожара в Ленинградской области выехал поезд МЧС

Пожарный поезд выехал к месту крупного пожара на территории завода по производству ацетона в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:52:00+03:00

2025-01-10T08:52:00+03:00

2025-01-10T09:32:00+03:00

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Пожарный поезд выехал к месту крупного пожара на территории завода по производству ацетона в Ленинградской области, сообщил региональный комитет правопорядка и безопасности."К месту пожара выехал пожарный поезд", - говорится в сообщении.Ранее МЧС России сообщило, что в Гатчине Ленинградской области на площади 1,9 тысячи квадратных метров горит здание в промзоне. Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области сообщал, что в промзоне в Гатчине на территории завода по производству ацетона горит двухэтажное здание, произошел разлив ацетона. Работники предприятия своевременно покинули опасную зону. Информации о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250110/gorenie-1993046045.html

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ленинградская область, гатчина, россия