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Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти - РИА Новости, 10.01.2025
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08:42 10.01.2025 (обновлено: 09:00 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pozhar-1993047043.html
Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти - РИА Новости, 10.01.2025
Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти
Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медэкспертизы. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T08:42:00+03:00
2025-01-10T09:00:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медэкспертизы.Ранее сообщалось о 8 погибших."Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти

CNN: число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти

© AP Photo / Ethan SwopeПожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Пожар в районе Пасифик-Палисейдс на западе Лос-Анджелеса
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медэкспертизы.
Ранее сообщалось о 8 погибших.
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"Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.
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В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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