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Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти

Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти - РИА Новости, 10.01.2025

Число погибших при пожарах в Лос-Анджелесе выросло до десяти

Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медэкспертизы. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T08:42:00+03:00

2025-01-10T08:42:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число жертв пожаров в округе Лос-Анджелес в США возросло до по меньшей мере 10 человек, сообщает местный департамент медэкспертизы.Ранее сообщалось о 8 погибших."Департамент... получил уведомление о 10 смертях в связи с пожарами", - говорится в заявлении ведомства.В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.При этом американский банк JPMorgan Chase в письме клиентам, опубликованном газетой Financial Times, сообщал, что ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров уже оценивается почти в 50 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250109/pozhar-1992893446.html

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