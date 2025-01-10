https://ria.ru/20250110/potok-1993136310.html

Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"

Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки" - РИА Новости, 10.01.2025

Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"

У Еврокомиссии по-прежнему нет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", утверждает представитель ЕК Паула Пиньо. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:32:00+03:00

2025-01-10T15:32:00+03:00

2025-01-10T15:32:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. У Еврокомиссии по-прежнему нет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", утверждает представитель ЕК Паула Пиньо. Журналисты на брифинге в Брюсселе спросили ее о том, есть ли какие-либо внятные результаты расследования этой диверсии на фоне разрастающегося энергетического кризиса в Европе после прекращения транзита российского газа через Украину. "По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией", - заявила Пиньо. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html

https://ria.ru/20240831/turtsiya-1969668645.html

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экономика, европа, украина, брюссель, еврокомиссия, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, происшествия