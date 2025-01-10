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Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки" - РИА Новости, 10.01.2025
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15:32 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/potok-1993136310.html
Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"
Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки" - РИА Новости, 10.01.2025
Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"
У Еврокомиссии по-прежнему нет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", утверждает представитель ЕК Паула Пиньо. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:32:00+03:00
2025-01-10T15:32:00+03:00
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брюссель
еврокомиссия
газпром
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. У Еврокомиссии по-прежнему нет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", утверждает представитель ЕК Паула Пиньо. Журналисты на брифинге в Брюсселе спросили ее о том, есть ли какие-либо внятные результаты расследования этой диверсии на фоне разрастающегося энергетического кризиса в Европе после прекращения транзита российского газа через Украину. "По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией", - заявила Пиньо. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
https://ria.ru/20241224/sevpotoki-1991097672.html
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экономика, европа, украина, брюссель, еврокомиссия, газпром, национальный антитеррористический комитет рф, северный поток, северный поток — 2, в мире, происшествия
Экономика, Европа, Украина, Брюссель, Еврокомиссия, Газпром, Национальный антитеррористический комитет РФ, Северный поток, Северный поток — 2, В мире, Происшествия
Еврокомиссия утверждает, что не знает, кто подорвал "Северные потоки"

Представитель ЕК Пиньо: нет данных о том, кто подорвал "Северные потоки"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв - РИА Новости. У Еврокомиссии по-прежнему нет информации о том, кто подорвал газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2", утверждает представитель ЕК Паула Пиньо.
Журналисты на брифинге в Брюсселе спросили ее о том, есть ли какие-либо внятные результаты расследования этой диверсии на фоне разрастающегося энергетического кризиса в Европе после прекращения транзита российского газа через Украину.
Мониторинг утечки в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
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24 декабря 2024, 19:54
"По этому вопросу не было общедоступной информации, в частности, о том, кто стоит за этими взрывами. Мы не располагаем большей информацией", - заявила Пиньо.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
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ЭкономикаЕвропаУкраинаБрюссельЕврокомиссияГазпромНациональный антитеррористический комитет РФСеверный потокСеверный поток — 2В миреПроисшествия
 
 
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