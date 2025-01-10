https://ria.ru/20250110/polsha-1993152667.html

В Польше обвинили "российскую группу" в намерении повлиять на выборы

В Польше обвинили "российскую группу" в намерении повлиять на выборы - РИА Новости, 10.01.2025

В Польше обвинили "российскую группу" в намерении повлиять на выборы

Польские власти бездоказательно обвинили некую "российскую группу" в намерении повлиять на президентские выборы в стране. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:36:00+03:00

2025-01-10T16:36:00+03:00

2025-01-10T16:36:00+03:00

в мире

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ярослав качиньский

кароль навроцкий

дональд туск

главное разведывательное управление рф

право и справедливость

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ВАРШАВА, 10 янв - РИА Новости. Польские власти бездоказательно обвинили некую "российскую группу" в намерении повлиять на президентские выборы в стране. "В последние дни была выявлена российская группа, очередная вдохновленная и подготовленная российской военной разведкой ГРУ, целью которой является влияние на польские выборы", - заявил вице-премьер Польши Кшиштоф Гавровский в эфире телеканала TVN24. Он бездоказательно утверждает, что эти люди якобы занимались распространением дезинформации и вербовкой людей для аналогичной деятельности. Президентские выборы в Польше состоятся 18 мая. Свои амбиции на президентское кресло высказали уже более десяти человек. Так, партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" решила выдвинуть кандидатом в президенты директора Института национальной памяти Кароля Навроцкого, который является беспартийным и никогда не занимал постов в правительстве. "Гражданская коалиция" Дональда Туска объявила, что ее кандидатом в президенты будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Также о своем участии в выборах заявили спикер сейма Шимон Холовня, один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен и депутат сейма Польши Марек Якубяк из фракции "Свободные республиканцы".-0-

https://ria.ru/20250109/fakt-1992916801.html

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в мире, польша, варшава, ярослав качиньский, кароль навроцкий, дональд туск, главное разведывательное управление рф, право и справедливость