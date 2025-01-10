https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html

Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске

Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске - РИА Новости, 10.01.2025

Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске

Подросток, который намеревался поджечь школу в Курске, мог пойти на это из-за неразделенной любви, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T14:40:00+03:00

2025-01-10T14:40:00+03:00

2025-01-10T14:51:00+03:00

происшествия

курск

курская область

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1b/1854618817_0:29:1001:592_1920x0_80_0_0_e4bce14ba43ff360158ea1ad425c2883.jpg

КУРСК, 10 янв – РИА Новости. Подросток, который намеревался поджечь школу в Курске, мог пойти на это из-за неразделенной любви, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. "Уже он рассказывает (на допросе – ред.), что он готовился (к нападению на школу – ред.) Видно, толчком послужила такая неразделенная любовь", - сказала Листопадова. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993091579.html

курск

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)