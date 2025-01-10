https://ria.ru/20250110/podzhog-1993123500.html
Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске
Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске - РИА Новости, 10.01.2025
Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске
Подросток, который намеревался поджечь школу в Курске, мог пойти на это из-за неразделенной любви, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T14:40:00+03:00
2025-01-10T14:40:00+03:00
2025-01-10T14:51:00+03:00
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КУРСК, 10 янв – РИА Новости. Подросток, который намеревался поджечь школу в Курске, мог пойти на это из-за неразделенной любви, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова. "Уже он рассказывает (на допросе – ред.), что он готовился (к нападению на школу – ред.) Видно, толчком послужила такая неразделенная любовь", - сказала Листопадова. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.
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происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курск, Курская область, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
Омбудсмен рассказала о подростке, который хотел поджечь школу в Курске
Омбудсмен Листопадова: подросток мог поджечь школу из-за неразделенной любви