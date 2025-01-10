https://ria.ru/20250110/podzhog-1993107910.html

Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому, заявила омбудсмен

Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому, заявила омбудсмен - РИА Новости, 10.01.2025

Напавший на школу в Курске подросток готовился к этому, заявила омбудсмен

Подросток, который намеревался поджечь школу в Курске, заявил на допросе, что готовился к этому, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Курской области Наталья... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:49:00+03:00

2025-01-10T13:49:00+03:00

2025-01-10T13:49:00+03:00

происшествия

курск

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КУРСК, 10 янв – РИА Новости. Подросток, который намеревался поджечь школу в Курске, заявил на допросе, что готовился к этому, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Курской области Наталья Листопадова "Сейчас мы на допросе, он дает показания, я с ним беседую… Манифест, я его прочитала сейчас, там именно порядок расправы - нет. Он в целом обсуждает эту тему… В общем, получается так, что он готовился", - сказала Листопадова. По ее словам, десятиклассник также рассказывает на допросе, в какие игры он играет. "Сейчас все игры он рассказывает, записываем, суицидальной там нет направленности", - пояснила омбудсмен. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". По информации МВД, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, на опубликованном полицией видео он говорит, что у него нет к школе ни претензий, ни обид. СК возбудил уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

https://ria.ru/20250110/podzhog-1993091579.html

https://ria.ru/20250110/shkoly-1993105589.html

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Кадры МВД по делу подростка в курской школе Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц. 2025-01-10T13:49 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, курская область, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф), россия