https://ria.ru/20250110/podzhog-1993091579.html

Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид

Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид - РИА Новости, 10.01.2025

Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид

Задержанный за попытку поджога школы в Курске подросток заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к учебному заведению, соответствующее видео опубликовала в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:35:00+03:00

2025-01-10T12:35:00+03:00

2025-01-10T12:47:00+03:00

происшествия

курск

ирина волк

александр хинштейн

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Задержанный за попытку поджога школы в Курске подросток заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к учебному заведению, соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". Как отмечала Волк, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, пострадавших нет. На опубликованных кадрах подросток говорит, что не является учеником школы, у него нет к учебному заведению ни претензий, ни обид.

https://ria.ru/20250110/kursk-1993093422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры МВД по делу подростка в курской школе Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц. 2025-01-10T12:35 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курск, ирина волк, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии)