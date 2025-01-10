https://ria.ru/20250110/podzhog-1993091579.html
Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид
Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид - РИА Новости, 10.01.2025
Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид
Задержанный за попытку поджога школы в Курске подросток заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к учебному заведению, соответствующее видео опубликовала в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:35:00+03:00
2025-01-10T12:35:00+03:00
2025-01-10T12:47:00+03:00
происшествия
курск
ирина волк
александр хинштейн
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993095591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ccf7556d09c1f2e8ded0580372971aad.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Задержанный за попытку поджога школы в Курске подросток заявил, что у него нет ни обид, ни претензий к учебному заведению, соответствующее видео опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что утром в Курске подросток в шляпе, балаклаве и с молотком ворвался в школу №54, в которой ранее учился, никто не пострадал. По словам Хинштейна, "на столь экстраординарный поступок" его "толкнули сложные отношения с ученицей школы №54". Как отмечала Волк, подросток пытался устроить возгорание на первом этаже, его действия были предотвращены, пострадавших нет. На опубликованных кадрах подросток говорит, что не является учеником школы, у него нет к учебному заведению ни претензий, ни обид.
https://ria.ru/20250110/kursk-1993093422.html
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993095591_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2283c7f375f5d7cfa9955286618d6ca1.jpg
Кадры МВД по делу подростка в курской школе
Подросток, разбивший утром окно в курской школе и пытавшийся устроить поджог, рассказал, что претензий к учебному заведению у него нет. По предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц.
2025-01-10T12:35
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, ирина волк, александр хинштейн, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Курск, Ирина Волк, Александр Хинштейн, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Подозреваемый в попытке поджога школы в Курске заявил, что у него нет обид
Задержанный за поджог школы в Курске подросток заявил, что не имеет претензий