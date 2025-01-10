В Кузбассе два подростка пойдут под суд из-за поджога станций сотовой связи
Подросткам из Кузбасса грозит до пяти лет тюрьмы за поджог станций сотовой связи
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Подросткам из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, которые подожгли станции сотовой связи и путевую машину, грозит до 5 дет лишения свободы, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"По версии следствия, летом 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, получив через мессенджер от незнакомца предложение за денежное вознаграждение совершить поджог базовых станций ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", путевой машины, уговорил своего товарища принять участие в этом. Согласно заранее распределенным ролям, один из подростков облил указанные объекты воспламеняющейся жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки, а подельник в это время стоял на страже и фиксировал происходящее на видеокамеру смартфона, чтобы потом отправить видео заказчику", – говорится в сообщении.
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Подростки подожгли базовую станцию "Мегафона", путевую машину, а также попытались поджечь базовую станцию МТС. Уточняется, что организациям причинен материальный ущерб на общую сумму около 6 миллионов рублей.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы", – говорится в релизе.
Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Кемеровской области.
Как в свою очередь сообщает пресс-служба ГУМВД по региону, в задержании также участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму и угрозыска, а подростки со следствием сотрудничали и вину в совершенном преступлении признали.
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