https://ria.ru/20250110/podzhog-1993054592.html

В Кузбассе два подростка пойдут под суд из-за поджога станций сотовой связи

В Кузбассе два подростка пойдут под суд из-за поджога станций сотовой связи - РИА Новости, 10.01.2025

В Кузбассе два подростка пойдут под суд из-за поджога станций сотовой связи

Подросткам из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, которые подожгли станции сотовой связи и путевую машину, грозит до 5 дет лишения свободы, дело направлено РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T09:26:00+03:00

2025-01-10T09:26:00+03:00

2025-01-10T10:17:00+03:00

происшествия

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

мтс

мегафон

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Подросткам из Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области, которые подожгли станции сотовой связи и путевую машину, грозит до 5 дет лишения свободы, дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "По версии следствия, летом 2024 года несовершеннолетний обвиняемый, получив через мессенджер от незнакомца предложение за денежное вознаграждение совершить поджог базовых станций ПАО "МТС", ПАО "Мегафон", путевой машины, уговорил своего товарища принять участие в этом. Согласно заранее распределенным ролям, один из подростков облил указанные объекты воспламеняющейся жидкостью и поджег ее с помощью зажигалки, а подельник в это время стоял на страже и фиксировал происходящее на видеокамеру смартфона, чтобы потом отправить видео заказчику", – говорится в сообщении. Подростки подожгли базовую станцию "Мегафона", путевую машину, а также попытались поджечь базовую станцию МТС. Уточняется, что организациям причинен материальный ущерб на общую сумму около 6 миллионов рублей. "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинск-Кузнецкий городской суд для рассмотрения по существу. Подросткам грозит до 5 лет лишения свободы", – говорится в релизе. Отмечается, что преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Кемеровской области.Как в свою очередь сообщает пресс-служба ГУМВД по региону, в задержании также участвовали сотрудники центра по противодействию экстремизму и угрозыска, а подростки со следствием сотрудничали и вину в совершенном преступлении признали.

https://ria.ru/20241119/obvinenie--1984641105.html

https://ria.ru/20240130/diversiya-1924337207.html

ленинск-кузнецкий

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинск-кузнецкий, кемеровская область, мтс, мегафон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)