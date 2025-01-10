https://ria.ru/20250110/pobeda-1993098996.html

Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы

Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 10.01.2025

Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы

Много мероприятий планируется в России в 2025 году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, что требует дополнительных мер безопасности, заявил РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:59:00+03:00

2025-01-10T12:59:00+03:00

2025-01-10T13:37:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

общество

день победы

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Много мероприятий планируется в России в 2025 году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, что требует дополнительных мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о повестке совещания постоянных членов Совбеза. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате - 80-летию Победы. Много мероприятий планируется, во главе с мероприятиями в рамках, вокруг 9 мая, это требует дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом сегодня шла речь", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, день победы