Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 10.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 10.01.2025 (обновлено: 13:37 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pobeda-1993098996.html
Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы
Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы - РИА Новости, 10.01.2025
Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы
Много мероприятий планируется в России в 2025 году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, что требует дополнительных мер безопасности, заявил РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:59:00+03:00
2025-01-10T13:37:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
общество
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869727946_0:153:3037:1861_1920x0_80_0_0_ef926a1ca96bc1b0bd7a41c928be5dfd.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Много мероприятий планируется в России в 2025 году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, что требует дополнительных мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о повестке совещания постоянных членов Совбеза. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате - 80-летию Победы. Много мероприятий планируется, во главе с мероприятиями в рамках, вокруг 9 мая, это требует дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом сегодня шла речь", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869727946_38:0:2767:2047_1920x0_80_0_0_4c7be5ef96a6f092924bb3611d4521ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, общество, день победы
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Общество, День Победы
Песков рассказал о мерах безопасности на праздновании 80-летия Победы

Путин обсудил с Совбезом меры безопасности на мероприятиях к 80-летию Победы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМеры безопасности на праздновании Дня Победы в Москве
Меры безопасности на праздновании Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Меры безопасности на праздновании Дня Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Много мероприятий планируется в России в 2025 году в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, что требует дополнительных мер безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о повестке совещания постоянных членов Совбеза.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
"Президент рассказал о дополнительных мерах безопасности, которые требуются в контексте этого года, года, который посвящен святой дате - 80-летию Победы. Много мероприятий планируется, во главе с мероприятиями в рамках, вокруг 9 мая, это требует дополнительных мер по обеспечению безопасности. Об этом сегодня шла речь", - сказал Песков журналистам.
Неформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ
25 декабря 2024, 16:58
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинОбществоДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала