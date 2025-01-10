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МИД ПМР обвинил Кишинев в дезинформации о предотвращении энергокризиса

МИД ПМР обвинил Кишинев в дезинформации о предотвращении энергокризиса - РИА Новости, 10.01.2025

МИД ПМР обвинил Кишинев в дезинформации о предотвращении энергокризиса

Кишинев дезинформировал ЕС, говоря о том, что принял меры для предотвращения энергокризиса, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:22:00+03:00

2025-01-10T16:22:00+03:00

2025-01-10T16:22:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Кишинев дезинформировал ЕС, говоря о том, что принял меры для предотвращения энергокризиса, заявил глава министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев. "Молдавская сторона занимается информационной пропагандой, это дезинформация направлена на внешний периметр. Дезинформируют ЕС и других участников международного сообщества, что якобы Кишинев предпринял все меры во избежание энергокризиса и даже был готов помочь Приднестровью. Это не так", - сказал Игнатьев в ходе заседания парламентской комиссии по внешней политике. Глава МИД ПМР также добавил, что одной из гарантий получения помощи может быть ОБСЕ, представители которого провели встречу с лидером Приднестровья. "За эти дни мы не услышали никаких конкретных предложений о помощи ни от ЕС, ни от США, ни от Молдовы. Все рассчитывают на то, что будет помощь России путем поставок газа – чтобы избежать чудовищных гуманитарных последствий", - отметил Игнатьев. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html

https://ria.ru/20250109/moldaviya-1992996421.html

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кишинев, молдавия, европа, виталий игнатьев, газпром, евросоюз, обсе, в мире