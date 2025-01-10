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В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса - РИА Новости, 10.01.2025
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12:06 10.01.2025 (обновлено: 12:13 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/pmr-1993090251.html
В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса
В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса - РИА Новости, 10.01.2025
В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса
Школьные В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) есть погибшие от огня и угарного газа из-за энергокризиса, сообщили в пятницу на заседании... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:06:00+03:00
2025-01-10T12:13:00+03:00
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ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Школьные В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) есть погибшие от огня и угарного газа из-за энергокризиса, сообщили в пятницу на заседании оперативного штаба при главе ПМР Вадиме Красносельском. "За девять дней текущего года в пожарную службу поступило три десятка сообщений о возгораниях. Две трети пожаров случилось из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования. Есть двое погибших в огне и один человек, умерший от отравления продуктами горения от газовой колонки", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера. Пресс-служба главы ПМР также отмечает, что для контроля и профилактики исполнения гражданами Приднестровья правил пожарной безопасности проводятся рейды: 343 сотрудника посетили 4154 адреса и обследовали почти три тысячи отопительных приборов. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html
https://ria.ru/20250109/pmr-1992919257.html
https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html
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в мире, молдавия, кишинев, европа, вадим красносельский, газпром, молдовагаз
В мире, Молдавия, Кишинев, Европа, Вадим Красносельский, Газпром, Молдовагаз
В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса

В Приднестровье два человека погибли от огня и угарного газа из-за энергокризиса

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Школьные В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) есть погибшие от огня и угарного газа из-за энергокризиса, сообщили в пятницу на заседании оперативного штаба при главе ПМР Вадиме Красносельском.
"За девять дней текущего года в пожарную службу поступило три десятка сообщений о возгораниях. Две трети пожаров случилось из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования. Есть двое погибших в огне и один человек, умерший от отравления продуктами горения от газовой колонки", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
На Украине набросились на Зеленского из-за гибели людей в Приднестровье
10:02
Пресс-служба главы ПМР также отмечает, что для контроля и профилактики исполнения гражданами Приднестровья правил пожарной безопасности проводятся рейды: 343 сотрудника посетили 4154 адреса и обследовали почти три тысячи отопительных приборов.
В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Песков назвал ситуацию в Приднестровье кризисной
Вчера, 12:49
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Россия поставками газа оказывала помощь Приднестровью, заявил глава ПМР
Вчера, 07:38
 
В миреМолдавияКишиневЕвропаВадим КрасносельскийГазпромМолдовагаз
 
 
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