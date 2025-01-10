https://ria.ru/20250110/pmr-1993090251.html

В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса

В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса - РИА Новости, 10.01.2025

В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса

Школьные В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) есть погибшие от огня и угарного газа из-за энергокризиса, сообщили в пятницу на заседании... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:06:00+03:00

2025-01-10T12:06:00+03:00

2025-01-10T12:13:00+03:00

в мире

молдавия

кишинев

европа

вадим красносельский

газпром

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854137217_0:83:3202:1884_1920x0_80_0_0_797f7e1b70edad0a40221cb1587dce13.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Школьные В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) есть погибшие от огня и угарного газа из-за энергокризиса, сообщили в пятницу на заседании оперативного штаба при главе ПМР Вадиме Красносельском. "За девять дней текущего года в пожарную службу поступило три десятка сообщений о возгораниях. Две трети пожаров случилось из-за неправильной эксплуатации печей и электрооборудования. Есть двое погибших в огне и один человек, умерший от отравления продуктами горения от газовой колонки", - говорится в сообщении пресс-службы приднестровского лидера. Пресс-служба главы ПМР также отмечает, что для контроля и профилактики исполнения гражданами Приднестровья правил пожарной безопасности проводятся рейды: 343 сотрудника посетили 4154 адреса и обследовали почти три тысячи отопительных приборов. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250110/zelenskiy-1993059449.html

https://ria.ru/20250109/pmr-1992919257.html

https://ria.ru/20250109/gaz-1992879602.html

молдавия

кишинев

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, европа, вадим красносельский, газпром, молдовагаз