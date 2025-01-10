https://ria.ru/20250110/plen-1993103947.html
За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий
За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий - РИА Новости, 10.01.2025
За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий
В течение прошедшей недели 91 украинский военнослужащий сдался в российский плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:27:00+03:00
2025-01-10T13:27:00+03:00
2025-01-10T13:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В течение прошедшей недели 91 украинский военнослужащий сдался в российский плен, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий
Минобороны: за неделю 91 украинский военнослужащий сдался в российский плен