https://ria.ru/20250110/plen-1993103947.html

За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий

За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий - РИА Новости, 10.01.2025

За неделю в плен сдался 91 украинский военнослужащий

В течение прошедшей недели 91 украинский военнослужащий сдался в российский плен, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:27:00+03:00

2025-01-10T13:27:00+03:00

2025-01-10T13:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В течение прошедшей недели 91 украинский военнослужащий сдался в российский плен, сообщило Минобороны РФ. "В течение недели на линии боевого соприкосновения 91 украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250107/naemnik-1992709979.html

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2025

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министерство обороны рф (минобороны рф)