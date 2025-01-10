https://ria.ru/20250110/peskov-1993097178.html

Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами

Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами - РИА Новости, 10.01.2025

Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости резидента России Владимира Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T12:47:00+03:00

2025-01-10T12:47:00+03:00

2025-01-10T12:50:00+03:00

политика

россия

сша

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости резидента России Владимира Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Песков в пятницу сообщил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет."Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.

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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков