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Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами
Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами - РИА Новости, 10.01.2025
Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости резидента России Владимира Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:47:00+03:00
2025-01-10T12:47:00+03:00
2025-01-10T12:50:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости резидента России Владимира Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Песков в пятницу сообщил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет."Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Политика, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Песков напомнил об открытости Путина к контактам с международными лидерами
Песков: Путин заявлял об открытости к контактам с международными лидерами
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил об открытости резидента России Владимира Путина к контактам с международными лидерами, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Трамп заявил в пятницу, что президент РФ Владимир Путин изъявил желание встретиться с ним, стороны ведут подготовку к такой встрече. Песков в пятницу сообщил, что Москва приветствует желание Трампа вести диалог с Путиным, но конкретных планов по встрече пока нет.
"Президент Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом Соединенных Штатов Америки и в том числе с Дональдом Трампом. Президент сам об этом неоднократно говорил, мы неоднократно об этом говорили", - сказал Песков журналистам.