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В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди - РИА Новости, 10.01.2025
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22:28 10.01.2025 (обновлено: 23:53 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/perm-1993207425.html
В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди
В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди - РИА Новости, 10.01.2025
В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди
В Перми задержали владелицу и исполнительного директор сети пекарен, где отравились десятки человек, сообщило следственное управление СК России по региону. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:28:00+03:00
2025-01-10T23:53:00+03:00
происшествия
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ПЕРМЬ, 10 янв — РИА Новости. В Перми задержали владелицу и исполнительного директор сети пекарен, где отравились десятки человек, сообщило следственное управление СК России по региону. "Индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в заявлении.Фигурантов задержали, следствие просит суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.По мнению следствия, с 26 декабря по 8 января обвиняемые реализовывали готовую пищевую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к их отравлению.Как указали в Роспотребнадзоре, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницы с острой кишечной инфекцией. У заболевших, по неуточненной информации, выявили возбудитель сальмонеллеза.Накануне осведомленный источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, отравилось около 80 человек.
https://ria.ru/20250110/kafe-1993075083.html
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происшествия, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Перми задержали владелицу сети пекарен, где отравились люди

СК задержал владелицу и директора сети пекарен в Перми, где отравились люди

© СУ СК России по Пермскому краюСотрудник Следственного комитета России в пекарне. Пермь. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета России в пекарне. Пермь. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© СУ СК России по Пермскому краю
Сотрудник Следственного комитета России в пекарне. Пермь. Кадр видео
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ПЕРМЬ, 10 янв — РИА Новости. В Перми задержали владелицу и исполнительного директор сети пекарен, где отравились десятки человек, сообщило следственное управление СК России по региону.
"Индивидуальному предпринимателю и исполнительному директору сети одной из пекарен Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору")", — говорится в заявлении.
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Фигурантов задержали, следствие просит суд избрать им меру пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в ведомстве.
По мнению следствия, с 26 декабря по 8 января обвиняемые реализовывали готовую пищевую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что привело к их отравлению.
Как указали в Роспотребнадзоре, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницы с острой кишечной инфекцией. У заболевших, по неуточненной информации, выявили возбудитель сальмонеллеза.
Накануне осведомленный источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным данным, отравилось около 80 человек.
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ПроисшествияПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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