https://ria.ru/20250110/peregovory-1993183451.html

В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам

В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам - РИА Новости, 10.01.2025

В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам

США полагают, что на данный момент ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к началу переговоров, заявил в пятницу представитель Совета национальной... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T19:02:00+03:00

2025-01-10T19:02:00+03:00

2025-01-10T19:20:00+03:00

россия

украина

сша

в мире

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg

ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США полагают, что на данный момент ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к началу переговоров, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры", – сказал Кирби на брифинге для журналистов.По его словам, США продолжают предпринимать шаги, направленные на поддержку Украины, чтобы усилить её позиции на поле боя и создать подходящие условия для возможных переговоров с Москвой в будущем.

https://ria.ru/20250110/peregovory-1993105389.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, в мире, политика