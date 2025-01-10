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В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам - РИА Новости, 10.01.2025
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19:02 10.01.2025 (обновлено: 19:20 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/peregovory-1993183451.html
В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам
В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам - РИА Новости, 10.01.2025
В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам
США полагают, что на данный момент ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к началу переговоров, заявил в пятницу представитель Совета национальной... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:02:00+03:00
2025-01-10T19:20:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США полагают, что на данный момент ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к началу переговоров, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры", – сказал Кирби на брифинге для журналистов.По его словам, США продолжают предпринимать шаги, направленные на поддержку Украины, чтобы усилить её позиции на поле боя и создать подходящие условия для возможных переговоров с Москвой в будущем.
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россия, украина, сша, в мире, политика
Россия, Украина, США, В мире, Политика
В Белом доме считают, что Россия и Украина пока не готовы к переговорам

Белый дом: ни одна из сторон украинского конфликта не готова к переговорам

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США полагают, что на данный момент ни одна из сторон конфликта на Украине не готова к началу переговоров, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"На данный момент нет никаких ожиданий относительно того, что какая-либо из сторон готова вступить в переговоры", – сказал Кирби на брифинге для журналистов.
По его словам, США продолжают предпринимать шаги, направленные на поддержку Украины, чтобы усилить её позиции на поле боя и создать подходящие условия для возможных переговоров с Москвой в будущем.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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Вчера, 13:34
 
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