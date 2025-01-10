https://ria.ru/20250110/peregovory-1993105389.html

Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины

Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины - РИА Новости, 10.01.2025

Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины

Переговоры Москвы, Киева и западных стран шли давно, но те, кто в них участвовал от Запада, только делал вид, что участвовал, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:34:00+03:00

2025-01-10T13:34:00+03:00

2025-01-10T13:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

сша

мария захарова

джо байден

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797332449_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_cc25fdee9ecf15116e18bc18fa926166.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Переговоры Москвы, Киева и западных стран шли давно, но те, кто в них участвовал от Запада, только делал вид, что участвовал, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о возможности переговоров РФ - Украина - США в начале 2025 года. Ранее американский телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена и украинские власти рассчитывали на начало переговоров с Россией в первой половине 2025 года независимо от результатов президентских выборов в США. "Могли бы быть переговоры?… Они были, они шли, были созданы форматы. Просто те, кто в них участвовал со стороны коллективного Запада, делали вид, что в них участвовал. А на самом деле их задача была и состояла в том, чтобы разжечь на европейском континенте конфликт", - сказала Захарова. Она напомнила, что первые Минские договоренности были разработаны еще в 2014 году, а в 2015 были оформлены в те, что стали всемирно известны и были закреплены в резолюции Совета Безопасности ООН. По словам Захаровой, именно разработанные тогда меры были ключом к нормализации ситуации на Украине, гарантией целостности страны и возможностью для объединения откалывающихся частей страны. "Все было, все было и проработано на правовом уровне, и на международном правовом закреплено, и был механизм по имплементации и реализации. Все было, кроме одного. У Запада были другие планы на Украину и на режим киевский, начиная с Порошенко, завершая Зеленским", - заключила она, напомнив, что западные лидеры уже давно открыто признают, что не собирались выполнять Минские договоренности. "Другие игроки решали свои задачи. А задача их была глобально одна - разжечь конфликт на территории Европы и таким образом решать геополитические и, соответственно, финансовые вопросы", - резюмировала Захарова.

https://ria.ru/20250110/peregovory-1993096585.html

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992946641.html

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992882384.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, мария захарова, джо байден, оон