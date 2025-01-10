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Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины - РИА Новости, 10.01.2025
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13:34 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/peregovory-1993105389.html
Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины
Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины - РИА Новости, 10.01.2025
Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины
Переговоры Москвы, Киева и западных стран шли давно, но те, кто в них участвовал от Запада, только делал вид, что участвовал, заявила РИА Новости официальный... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T13:34:00+03:00
2025-01-10T13:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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мария захарова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Переговоры Москвы, Киева и западных стран шли давно, но те, кто в них участвовал от Запада, только делал вид, что участвовал, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о возможности переговоров РФ - Украина - США в начале 2025 года. Ранее американский телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена и украинские власти рассчитывали на начало переговоров с Россией в первой половине 2025 года независимо от результатов президентских выборов в США. "Могли бы быть переговоры?… Они были, они шли, были созданы форматы. Просто те, кто в них участвовал со стороны коллективного Запада, делали вид, что в них участвовал. А на самом деле их задача была и состояла в том, чтобы разжечь на европейском континенте конфликт", - сказала Захарова. Она напомнила, что первые Минские договоренности были разработаны еще в 2014 году, а в 2015 были оформлены в те, что стали всемирно известны и были закреплены в резолюции Совета Безопасности ООН. По словам Захаровой, именно разработанные тогда меры были ключом к нормализации ситуации на Украине, гарантией целостности страны и возможностью для объединения откалывающихся частей страны. "Все было, все было и проработано на правовом уровне, и на международном правовом закреплено, и был механизм по имплементации и реализации. Все было, кроме одного. У Запада были другие планы на Украину и на режим киевский, начиная с Порошенко, завершая Зеленским", - заключила она, напомнив, что западные лидеры уже давно открыто признают, что не собирались выполнять Минские договоренности. "Другие игроки решали свои задачи. А задача их была глобально одна - разжечь конфликт на территории Европы и таким образом решать геополитические и, соответственно, финансовые вопросы", - резюмировала Захарова.
https://ria.ru/20250110/peregovory-1993096585.html
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в мире, россия, украина, сша, мария захарова, джо байден, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Мария Захарова, Джо Байден, ООН
Захарова прокомментировала сообщения о переговорах России и Украины

Захарова: переговоры шли с 2014 года, но Запад только делал вид, что участвовал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Переговоры Москвы, Киева и западных стран шли давно, но те, кто в них участвовал от Запада, только делал вид, что участвовал, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщения американских СМИ о возможности переговоров РФ - Украина - США в начале 2025 года.
Ранее американский телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена и украинские власти рассчитывали на начало переговоров с Россией в первой половине 2025 года независимо от результатов президентских выборов в США.
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"Могли бы быть переговоры?… Они были, они шли, были созданы форматы. Просто те, кто в них участвовал со стороны коллективного Запада, делали вид, что в них участвовал. А на самом деле их задача была и состояла в том, чтобы разжечь на европейском континенте конфликт", - сказала Захарова.
Она напомнила, что первые Минские договоренности были разработаны еще в 2014 году, а в 2015 были оформлены в те, что стали всемирно известны и были закреплены в резолюции Совета Безопасности ООН. По словам Захаровой, именно разработанные тогда меры были ключом к нормализации ситуации на Украине, гарантией целостности страны и возможностью для объединения откалывающихся частей страны.
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"Все было, все было и проработано на правовом уровне, и на международном правовом закреплено, и был механизм по имплементации и реализации. Все было, кроме одного. У Запада были другие планы на Украину и на режим киевский, начиная с Порошенко, завершая Зеленским", - заключила она, напомнив, что западные лидеры уже давно открыто признают, что не собирались выполнять Минские договоренности.
"Другие игроки решали свои задачи. А задача их была глобально одна - разжечь конфликт на территории Европы и таким образом решать геополитические и, соответственно, финансовые вопросы", - резюмировала Захарова.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАМария ЗахароваДжо БайденООН
 
 
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