Названы самые популярные у россиян новогодние направления
Египет стал самым популярным направлением у россиян на новогодние праздники
© iStock.com / Aliaksandr BukatsichКрасное море в Египте
© iStock.com / Aliaksandr Bukatsich
Красное море в Египте. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Египет стал самым популярным направлением в новогодние праздники у российских туристов - там провели каникулы почти треть путешествующих из РФ, а второе место разделили Объединенные Арабские Эмираты и Россия, говорится в совместном исследовании сервиса Travelata и "Росгосстраха", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"В этом году путешественников, которые приобрели пакетные туры на Новый год, стало на 22% больше, чем в прошлом. Второй год подряд самым популярным направлением у россиян на новогодние праздники стал Египет. Там провели свои каникулы 32% туристов. В прошлом году доля визитов в страну пирамид была значительно меньше – 24%. Средний чек при этом увеличился с 212 тысяч до 250 тысяч рублей", - выяснили аналитики.
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По данным аналитиков, чуть ниже расположился Таиланд (14%), в прошлом году он занимал ту же позицию рейтинга, но с долей 12%. Цена поездки в эту страну увеличилась с 312 тысяч рублей до 358 тысяч. Замыкает пятерку популярных направлений Турция: там провели свои каникулы 8% россиян. Средний чек путешествия достиг 232 тысячи рублей, тогда как в прошлом году он составлял 170 тысяч рублей.
По данным "Росгосстраха", средняя продолжительность новогоднего отпуска составила восемь дней. "Именно на такой срок россияне приобретали полис туристического страхования. 64% отправляющихся в поездку предпочли оформить страховку только на себя, остальные 36% оформили полис страхования на двоих или на всю семью", - говорится в исследовании.
"Больше всего на Новый год россияне боялись получить травму, потерять свое имущество или навредить чужому. Поэтому наиболее востребованными опциями в новогодних полисах путешественников стали страхование от несчастного случая, от потери багажа и гражданской ответственности", - рассказали аналитики.