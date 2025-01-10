https://ria.ru/20250110/otpusk-1993034686.html

Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе

Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе - РИА Новости, 10.01.2025

Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе

Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T02:48:00+03:00

2025-01-10T02:48:00+03:00

2025-01-10T02:48:00+03:00

общество

россия

праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955615016_0:87:2119:1279_1920x0_80_0_0_b4d30aa71e5a89196612ee5d93a9ea88.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Благодаря длинным выходным количество рабочих дней в январе уменьшилось до 17. "Отпуск в январе считается невыгодным из-за большого количества праздничных дней. В этом месяце рабочих дней мало, поэтому их ставка выше, чем в других месяцах", - сказал Дударев. По его словам, размер отпускных выплат за отдых в январе может оказаться меньше, чем выплата за те же дни при работе.

https://ria.ru/20241202/otpusk-1986779374.html

https://ria.ru/20250109/otpusk-1594173113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, праздники