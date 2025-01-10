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Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе
Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе - РИА Новости, 10.01.2025
Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе
Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T02:48:00+03:00
2025-01-10T02:48:00+03:00
2025-01-10T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Отпуск в январе 2025 года будет невыгодным, потому что в этом месяце мало рабочих дней, сообщил РИА Новости директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев. Правительство утвердило новогодние и рождественские праздничные дни в России на 1-8 января. Благодаря длинным выходным количество рабочих дней в январе уменьшилось до 17. "Отпуск в январе считается невыгодным из-за большого количества праздничных дней. В этом месяце рабочих дней мало, поэтому их ставка выше, чем в других месяцах", - сказал Дударев. По его словам, размер отпускных выплат за отдых в январе может оказаться меньше, чем выплата за те же дни при работе.
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общество, россия, праздники
Общество, Россия, Праздники
Россиянам рассказали, почему невыгодно брать отпуск в январе
КРОС: в январе невыгодно брать отпуск из-за малого числа рабочих дней в месяце