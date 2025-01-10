https://ria.ru/20250110/otdykh-1808166408.html

Отдых на Черном море-2025: что посмотреть, где остановиться

Отдых на Черном море 2025: лучшие недорогие курорты на побережье, цены, отзывы

Отдых на Черном море-2025: что посмотреть, где остановиться

Отдых на берегу Черного моря привлекает туристов из разных уголков России — тёплое побережье, красивые пейзажи, разнообразная кухня и недорогое жилье. Куда... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T17:19:00+03:00

2025-01-10T17:19:00+03:00

2025-01-10T17:19:00+03:00

туризм

общество

сочи

новости - туризм

россия

черное море

туризм

море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/13/1803537479_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc52572c36cb5dcd22e7cbdf47521407.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отдых на берегу Черного моря привлекает туристов из разных уголков России — тёплое побережье, красивые пейзажи, разнообразная кухня и недорогое жилье. Куда поехать отдыхать летом в 2025 году, лучшие места для отдыха с детьми, дешевые цены на курортах Краснодарского края и советы путешественников, — в материале РИА Новости.Отдых на Черном мореЧерноморское побережье — юг России, куда съезжаются на отдых из разных уголков страны. Эта территория привлекает туристов своей природой, большим выбором пляжей, развлечений, вкусной кухней (русской, кавказской, европейской), а также широким диапазоном цен. Можно подобрать отдых в зависимости от бюджета, например, снять небольшую комнату, отдельный домик, или забронировать номер со всеми удобствами в отеле — все зависит от предпочтений отдыхающих.Курорты Краснодарского краяОтдых на курортах Краснодарского края летом имеет повышенный спрос. Сочи, Адлер, Анапа, Геленджик — самые востребованные черноморские направления среди туроператоров. Помимо вышеперечисленных мест популярностью пользуются такие курорты как Туапсе, Кабардинка и Ольгинка (поселок в Туапсинской районе). Природа Краснодарского края уникальна. Всего в регионе для отдыхающих доступно свыше 220 туристских маршрутов, в том числе 184 пеших.СочиСочи — наиболее популярный южный курорт России и по совместительству самый протяженный в Европе (около 99 км), собирает каждый год миллионы отдыхающих.“Любителям позагорать на солнце сочинское побережье предлагает на выбор свыше сотни пляжей. Большинство туристов, едва попав в город, сразу же отправляются на центральный пляж “Маяк”, но в августе там буквально яблоку негде упасть. Как сочинец могу сказать, что лучшее место для отдыха в тишине — дикий пляж 73-й километр. К тому же там самая чистая вода”, — поделился Владимир Виноградов, генеральный директор Pro-Vision Communications, автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story.По словам эксперта, если проехать еще немного и добраться до аула Большой Кичмай, то можно не только искупаться в море, но и, поднявшись чуть выше, окунуться в горную речку. Течение там сравнительно спокойное, а вода кристально чистая и бодрящая.Кроме пляжей в районе Сочи есть излюбленное место всех туристов — Роза Хутор — горный курорт, и сама гора Роза Пик:“Со смотровой площадки горной вершины Розы Пик, расположенной на высоте 2320 метров, открывается незабываемая панорама Кавказских гор. Здесь же можно прокатиться на качелях, взмывающих над пропастью, прогуляться по подвесному мосту или пообедать в ресторане, любуясь горными пейзажами”, — рассказала Валерия Дудинова, PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Едем-в-гости.ру.По словам эксперта, активно провести время можно в “Йети Парке”, “Вейк Парке”, “Хаски Хуторе”, на аттракционе “Полет орла” или на родельбане, расположенном в Олимпийской деревне.АдлерСамый южный город России — Адлер. Хоть он и воспринимается как отдельный населенный пункт, на самом деле Адлер является районом Сочи. В этом курортном городе можно отдохнуть как на пляжах, так и попробовать разные развлечения — сходить в аквапарк, дельфинарий, Скайпарк, форелевое хозяйство, торговые центры и природные достопримечательности, одни из которых — водопад Пасть Дракона и пещера Глубокий Яр.ЛазаревскоеЛазаревское — еще один курортный район Сочи, который является поселком. Он удачно расположился между Черным морем и склонами Кавказского хребта.“Стоит прогуляться по Свирскому ущелью, протяженность которого около трех километров. По пути можно увидеть живописные водопады, загадочный Лунный камень и дольмен “Слава”, — рекомендует Валерия Дудинова.По словам эксперта, также можно искупаться в кристально-чистой воде Крабового ущелья, “поверить в чудо” на мосту желаний и постараться найти пресноводных крабов, которые успешно маскируются. Кроме того, нельзя обделить вниманием Джегошское ущелье, в котором находятся знаменитые 33 водопада.АнапаКурорт известен своими удобными широкими пляжами и приятным средиземноморским климатом, интересными местами для взрослых и детей. Местные пляжи имеют пологий вход в воду, что безопасно для маленьких туристов. С малышами и детьми постарше можно посетить парки с аттракционами “Солнечный Город” и “Парк 30-летия Победы” с колесом обозрения, а также зоопарк, динопарк “Рекс”, крокодиловую ферму и пингвинарий.ГеленджикЭтот курорт на Черном море расположен в бухте, на которую открывается завораживающий вид с гор и канатной дороги. В Геленджике и прилегающих к нему Джангхоте и Дивноморском оборудовано множество зон для купания. Пляжи здесь с галькой и пологим морским дном, поэтому отдых с детьми наиболее безопасен. Туристы могут выбрать прогулку по одной из самых длинных набережных Европы, катание на яхтах, прогулки по сафари-парку, экскурсии на водопады и дольмены. Для любителей активного отдыха — горный джиппинг, конные прогулки, аттракционы.ТуапсеТуапсе — живописный курортный район. Неподалеку от города расположено много лесов, поэтому здесь свежий воздух, а галечный пляж по дороге на юго-восток постепенно становится песчаным. Отдых у моря отлично сочетается с прогулками по историческим местам, путешествиям к водопадам, ущельям, в горы и скалы, изучением музейных коллекций. Самая известная местная природная достопримечательность — скала Киселева.ОльгинкаОльгинка — крупный курортный поселок в пределах курортной зоны Большого Туапсе. Здесь созданы все условия для комфортного отдыха: галечные пляжи, чистое море, современная набережная, новые парки и скверы, гостиницы, отели и гостевые дома, аттракционы для детей и взрослых, игровые центры, аквапарки, крокодиловая ферма. Все пляжи имеют полноценную курортную инфраструктуру. Экскурсии к дольменам, прогулки на квадроциклах, дайвинг — выбор развлечений разнообразен.КабардинкаКурортный поселок Кабардинка привлекает туристов чистым и теплым морем, оборудованными пляжами, удобной инфраструктурой, природными и историческими достопримечательностями. Отдых в Кабардинке чаще всего выбирают семьи с детьми. Здесь в основном галечные пляжи, ровное морское дно у берега и плавный уклон. Работает парк аттракционов, аквапарки, дельфинарий и океанариум. Знаменитая достопримечательность — необычный “Дом вверх дном”. Любителям активного отпуска доступен дайвинг, виндсерфинг, путешествия по окрестным предгорьям.ЛооПоселок Лоо находится в живописной бухте Черного моря в 18 км от центра Сочи и привлекает отдыхающих своей удивительной природой и возможностью добраться в любые уголки черноморского побережья. Здесь расположен один из самых больших российских аквапарков под открытым небом, красивые водопады, дайвинг-клуб, туристам доступны морские и конные прогулки, экскурсии.ДивноморскоеДивноморское — черноморский поселок в 9,5 км с юго-востока от Геленджикской бухты. Курорт привлекает отдыхающих бюджетными ценами на жилье, обилием видов активного отдыха и возможностью совершать морские прогулки, пешие и велосипедные путешествия, поездки к дольменам и водопадам, катания на квадроциклах и внедорожниках в горы. На пляжах Дивноморского доступны все водные развлечения — мини-аквапарки, прокат катамаранов и скутеров, катание на “бананах”.Курорты КрымаВдохновляющее своими пейзажами место для отдыха в России — Крым. Интерес к полуострову начал вновь возрастать еще в конце прошлого года, туристы стали активно бронировать путевки. Больше всего запросов в текущем сезоне отмечается на отели с развитой инфраструктурой для семейного отдыха, места рядом с благоустроенными пляжами.Самые популярные направления для отдыха в Крыму:Ялта считается курортной столицей Крымского полуострова.“Туристы приезжают сюда круглый год, чтобы отдохнуть, поправить здоровье и насладиться местными красотами. Помимо мягкого климата, целебного воздуха, теплого моря и живописной природы, здесь есть множество достопримечательностей, которые стоит посетить каждому, кто приезжает на отдых в Ялту”, — поделилась Валерия Дудинова.Самый популярный туристический объект — замок “Ласточкино гнездо”. Он выполнен в неоготическом стиле и расположен практически на обрыве скалы, что делает его еще более живописным. Ласточкино гнездо является памятником истории и культуры федерального значения.В Евпатории одна из самых главных достопримечательностей — комплекс Караимских кенасс:“Архитектура зданий впечатляет, ведь аналоги такого типа зальных сооружений встречаются в России очень редко. Молитвенный комплекс состоит из Большой и Малой кенассы. На территории в 2500 квадратных метров работает этнический музей, благотворительная столовая и мидраш — религиозная школа. Комплекс является памятником архитектуры XVIII века государственного значения”, — рассказала Валерия Дудинова.Если хочется ощутить все прелести горного и прибрежного Крыма, то стоит посетить Судак. На курорте есть много природных достопримечательностей, которые можно посмотреть: Судакская бухта, мыс Алчак-Кая, грот Эолова Арфа, Крабий остров и другие.“Завораживающие виды открываются с горы Ай-Георгий. На ее склоне находится источник, воду из которого считают целебной. Вы можете подняться сюда самостоятельно или в составе экскурсии: на лошадях, джипах или квадроциклах”, — добавила Валерия Дудинова.Центром грязелечения в Крыму считается Саки — небольшой курортный город, который у многих ассоциируется с бальнеологией и грязелечением:“Действительно, это направление хорошо развито на курорте, поэтому одно из первых мест, которые стоит посетить — Сакское озеро”, — порекомендовала Валерия Дудинова.Для прогулки эксперт рекомендует посетить Курортный парк, расположенный в городе, рядом с Сакским озером. На территории, кроме красивых насаждений, установлены несколько памятников и скульптур, есть бювет с минеральной водой. Там же действует Амфитеатр — площадка под открытом небом для показа фильмов и проведения развлекательных мероприятий.Лучшие пляжиНа Черноморском побережье можно выбрать любой пляж по вкусу: песчаные (например, в Анапе или Евпатории), галечные (в Адлере или Лазаревском) и смешанные.“Пляжный отдых лучше рассматривать от Лазаревского до Туапсе, так как там более спокойная обстановка, широкие пляжи и достаточно небольшое количество людей, нежели в Сочи или Адлере”, — рекомендует трэвел-блогер.“Молодежный отдых базируется в Центральном Сочи и Адлере, где большая концентрация активного отдыха, нетворкинга, клубов и фуд-кортов, мероприятий и концертов”, — поделился Вадим Стукалов.Отдых с детьмиДля отдыха с детьми подходит практически любой город-курорт Черного моря, так как зачастую малышам интересен именно процесс купания в море (главное, чтобы температура воды была подходящей) и различные зоны с животными (зоопарки, океанариумы, дельфинарии и др.).Для проведения активного отдыха чаще всего выбирают Сочи и близлежащие районы, так как там есть такие места как Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром (горно-туристический центр) и различные зоопарки (например, Хаски-центр). Вдобавок район Сочи включает множество пешеходных маршрутов с красивыми пейзажами — можно отправиться в походы различной сложности и проверить себя на прочность.ЭкскурсииКаждый город Черноморского побережья имеет свою уникальную историю, поэтому экскурсии — это стандартное направление для любого курорта. Все зависит лишь от того, что именно интересует отдыхающих. Например, рыболовные туры, туры на внедорожниках, туры с восхождением на горы, обзорные экскурсии на природе/по городу или исторические.Как добратьсяДобраться до Черноморского побережья можно тремя основными способами.“Самолет — вылеты в аэропорт Сочи (Адлер) производятся практически из каждого крупного города страны, либо с пересадками в Москве, что позволяет очень быстро попасть в место назначения. Сейчас время полета увеличилось до 4-х часов, но это не такая большая проблема для тех, кто действительно хочет отдохнуть у моря”, — рассказал Вадим Стукалов, трэвел-блогер, актер, ведущий тренингов.При этом закрытие аэропортов Геленджика, Анапы и Симферополя продлено.Другой способ — доехать на поезде. Большая часть составов идет через Москву. По сравнению с самолетом такой вариант довольно долгий и, по словам эксперта, стоимость проезда порой дороже. И третий вариант путешествия — на машине. Если нравится передвигаться на автомобиле — это наилучший вариант. Однако важно грамотно спланировать маршрут и учесть платные дороги.Где остановитьсяНа Черном море для отдыхающих есть огромный выбор мест, в которых можно остановиться. Каждый пункт отдыха отличается условиями, ценовой политикой, дополнительными услугами и окружающей природой:Где поестьКухня на побережье Черного моря максимально разнообразна, но более всего популярна кавказская, так как поблизости живут различные национальности Кавказа — осетины, абхазы, грузины, армяне и другие народы. Национальные блюда можно встретить во многих столовых, кафе и ресторанах, к таким относятся хачапури, мясо на углях, хинкали, харчо, сулугуни, острые соусы, самса и многое другое.Что касается самих мест, то поесть можно почти на каждом шагу. На юге все предусмотрено для туристов — кафе находятся на территориях отелей, рядом с пляжами, на трассах и даже в горах, где особенно красивые пейзажи.ЦеныЦены на гостиничные номера в разгар сезона варьируются в зависимости от расположения жилья и количества звезд. Туристы бронируют отдых летом на черноморском побережье России в среднем на срок от 7 до 10 ночей и тратят на проживание в:Советы туристамПеред отпуском всегда стоит ознакомиться с некоторыми правилами, которые помогут избежать проблем:● лучше покупать билеты заранее, так зачастую выгоднее;● необходимо составить хотя бы примерный план маршрута;● не стоит возить все деньги наличными, определенная сумма должна быть на банковской карте;● не нужно брать в путешествие слишком много вещей, есть риск что-то потерять или забыть;● важно взять с собой маленькую аптечку;● рекомендуется записать все телефоны горячих служб на случай ЧП.“Будьте всегда бдительны, не оставляйте вещи без присмотра, всегда пробуйте что-то новое. Ведь жизнь у нас одна и приезжать в малолюдные места для пляжного отдыха — скучно. Берите экскурсии, познавайте новые места, тем самым отдыхая и наслаждаясь свободой, комфортом и красотой вокруг”, — поделился Вадим Стукалов.По словам эксперта, черноморское побережье очень красивое, где сочетается все: пляжный, активный, экскурсионный отдых и отдых с детьми. Главное — выбрать хорошее место.

https://ria.ru/20250109/priroda-1783753717.html

https://ria.ru/20241224/kurorty-1837272137.html

https://ria.ru/20241218/anapa-1989815189.html

https://ria.ru/20241106/puteshestviya-1982273066.html

https://realty.ria.ru/20240924/rst-1974474139.html

https://ria.ru/20240917/anapa-1973011404.html

https://ria.ru/20240905/sevastopol-1804012802.html

https://ria.ru/20240905/anapa-1800410399.html

сочи

россия

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, сочи, новости - туризм, россия, черное море, туризм, море, отдых на море, отдых, детский отдых, маршруты - туризм