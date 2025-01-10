https://ria.ru/20250110/osvobozhdenie-1993104701.html

В России впервые опубликовали документы об освобождении Польши 80 лет назад

В России впервые опубликовали документы об освобождении Польши 80 лет назад - РИА Новости, 10.01.2025

В России впервые опубликовали документы об освобождении Польши 80 лет назад

Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали рассекреченные архивные документы,... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T13:32:00+03:00

2025-01-10T13:32:00+03:00

2025-01-10T13:32:00+03:00

польша

варшава

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

дуайт эйзенхауэр

уинстон черчилль

российское военно-историческое общество (рвио)

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Центральный архив Министерства обороны РФ совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) впервые опубликовали рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению советскими войсками территории Польши к западу от Вислы и созданию на левом берегу Одера плацдарма для наступления на Берлин. Публикация документов приурочена к 80-й годовщине со дня начала Висло-Одерской стратегической наступательной операции Красной Армии. Операция проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Подборка из 37 документов выложена в специальном разделе на портале История.рф. "Перед советскими войсками стояла задача преодолеть семь оборонительных полос немцев и две естественные водные преграды – Вислу и Одер. Наступление пришлось начать раньше сроков: 6 января 1945 года главнокомандующий войсками союзников на Западном фронте Дуайт Эйзенхауэр сообщил в Вашингтон, что если советские войска не начнут нового крупного наступления, то союзные силы на западе окажутся в "самом тяжелом положении", - рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, слова которого приведены в сообщении РВИО. В тот же день, 6 января 1945-го, личное послание главе советского государства, Верховному главнокомандующему Иосифу Сталину направил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. "В телеграмме британский лидер просил Красную Армию активизировать действия на своем фронте в связи с тяжелым положением англо-американских союзников в результате немецкого удара в Арденнах. Идя навстречу союзникам, Ставка Верховного главнокомандования передвинула сроки начала зимнего наступления Красной Армии в Польше с 20 на 12 января, – отметил Мягков. Численность немецких войск на начало операции составляла 800 тысяч человек. Немцы имели 4 тыячи орудий и минометов, а также свыше одной тысячи танков и самоходных артиллерийских установок (САУ). Советские войска сумели обеспечить себе численное превосходство: было задействовано свыше 2 миллионов человек при 37 тысячах орудий и минометов и более 7 тысячах танков и САУ. "В одно дыхание", как писал генерал Василий Чуйков, Красная Армия при поддержке соединений 1-й армии Войска Польского перемолола немецкую оборону и освободила основную часть территории Польши. Более того, советские войска перешли довоенные границы Германии, захватив ряд плацдармов на реке Одер и выйдя к подступам Берлина", - отметил Мягков. В ходе операции Красная Армия разгромила 35 вражеских дивизий, еще 25 потеряли от 50 до 70% личного состава, вооружения и боевой техники, добавил научный директор РВИО. Войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов было взято в плен до 150 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожено и захвачено свыше 14 тысяч орудий и минометов, почти полторы тысячи танков и штурмовых орудий, свыше одной тысячи самолетов. Безвозвратные потери с советской стороны составили более 43 тысяч чел., санитарные — около 150 тысяч. "Победа советских войск спасла союзников от катастрофы на Западном фронте. Советский удар не позволил немцам нарастить успех в Арденнах, в результате чего последнее наступление вермахта на Западном фронте захлебнулось", – подчеркнул Мягков. Опубликованные сейчас материалы содержат многостраничные приказы, распоряжения, боевые донесения, оперативные карты, планы и другие документы по разгрому немецкой группировки войсками 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов. Красной Армии приходилось вести наступление в тяжелых погодных условиях. Превозмогая холод и ожесточенный огонь противника, советские солдаты и офицеры совершали подвиги, не щадя своей жизни. В наградном листе гвардии подполковника Павла Федоровича Давыдова зафиксирован такой эпизод: "3 февраля 1945 года полк подойдя с упорными боями к реке Одер с хода форсировал ее. Противник в течение двадцати дней превосходящими силами пехоты и танков при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации пытался сбросить полк с плацдарма, но его попытки были безуспешны. В самые критические моменты боя подполковник Давыдов появлялся в подразделениях полка, своим личным опытом геройства и ненависти к врагу воодушевлял бойцов и 6 раз поднимал в контратаку бойцов и обращал в бегство ненасытных фашистов". В документах советского командования подчеркивалась значимость восстановления суверенной Польши. В рапорте Иосифу Сталину командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова говорилось: "Мы полностью разделяем непоколебимую уверенность польского народа в том, что он в короткое время создаст сильное, независимое, демократическое и дружественное нам и всем свободолюбивым народам государство". В том же документе рассказывается о бесчинствах, которые творили немцы на территории оккупированной Польши: "Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву. С жестокостью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Спровоцированное лондонским эмигрантским правительством и руководством армии Краевой в августе-сентябре 1944 года восстание в Варшаве завершило разрушение города. Бросив на подавление восставших авиацию, танки и артиллерию, немцы превратили столицу Польши в руины… Город мертв". Вместе с тем сообщается о стремлении поляков на освобожденных территориях к сотрудничеству с СССР: "Польский народ, освободившись с помощью Советского Союза от немецкого ига и получив из рук Красной Армии в свое распоряжение все сохранившееся после изгнания немцев богатство, активно берется за восстановление Польши". "К сожалению, в современной Польше сегодня забыли о решающем вкладе СССР в разгром нацизма. Там не отмечают день освобождения Варшавы Красной Армией – 17 сентября 1945 годя и не чтят память 600 тысяч советских воинов, павших за независимость Польского государства. По решению польских властей сносят памятники красноармейцам и оскверняют их могилы. В школах Польши преподают, что Европу освободили американцы и англичане, а русские якобы были только "новыми оккупантами". Что ж, если история не чему не учит поляков, то она рано или поздно, как писал Василий Ключевский, станет для них "надзирательницей", которая "сурово наказывает за невыученные уроки", - отмечает РВИО.

https://ria.ru/20250109/polsha-1993007683.html

https://ria.ru/20241129/polsha-1986561997.html

https://ria.ru/20240718/dokument-1960464553.html

https://ria.ru/20240921/dokumenty-1973938939.html

https://ria.ru/20241020/dokumenty-1978944443.html

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польша, варшава, ссср, иосиф сталин (джугашвили), дуайт эйзенхауэр, уинстон черчилль, российское военно-историческое общество (рвио), россия