https://ria.ru/20250110/oreshnik-1993131318.html

Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника"

Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника" - РИА Новости, 10.01.2025

Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника"

У НАТО нет оружия для противостояния российской ракете "Орешник", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:13:00+03:00

2025-01-10T15:13:00+03:00

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европа

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чей боуз

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южмаш

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днепропетровск

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У НАТО нет оружия для противостояния российской ракете "Орешник", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."У НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему "Орешник". Они не могут ее остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается", — отметил он.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.

https://ria.ru/20250110/ukraina-1992970024.html

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европа, россия, чей боуз, нато, южмаш, владимир путин, вооруженные силы украины, днепропетровск, в мире