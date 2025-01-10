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Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника" - РИА Новости, 10.01.2025
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15:13 10.01.2025 (обновлено: 16:32 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/oreshnik-1993131318.html
Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника"
Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника" - РИА Новости, 10.01.2025
Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника"
У НАТО нет оружия для противостояния российской ракете "Орешник", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 10.01.2025
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европа
россия
чей боуз
нато
южмаш
владимир путин
вооруженные силы украины
днепропетровск
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У НАТО нет оружия для противостояния российской ракете "Орешник", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."У НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему "Орешник". Они не могут ее остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается", — отметил он.Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
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европа, россия, чей боуз, нато, южмаш, владимир путин, вооруженные силы украины, днепропетровск, в мире
Европа, Россия, Чей Боуз, НАТО, Южмаш, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, В мире
Западный журналист указал на важную особенность российского "Орешника"

Журналист Боуз: РФ может ударить "Орешником" по любой точке в Европе

Удар по Днепропетровску. Кадр видео
Удар по Днепропетровску. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Удар по Днепропетровску. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У НАТО нет оружия для противостояния российской ракете "Орешник", написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
НАТО нет ответа на новейшую российскую ракетную систему "Орешник". Они не могут ее остановить, и они это знают. Они также знают, что пройдут годы, прежде чем они смогут хотя бы приблизиться к этому. Она может нанести удар по любой точке Европы по своему желанию. Медведь пробуждается", — отметил он.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря 2024, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
Россия 21 ноября нанесла удар по оборонному предприятию "Южмаш" в Днепропетровске, которое производит ракетную технику. Как заявил Владимир Путин, военные в боевых условиях испытали одну из новейших систем средней дальности с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении.
Этот запуск стал ответом на удары, которые ВСУ нанесли по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими ракетами ATACMS и Storm Shadow.
Президент отметил, что в России проходят испытания несколько систем, подобных "Орешнику", и они не имеют аналогов в мире. В случае группового применения удар такой ракетой сопоставим с использованием ядерного оружия, но ОМУ эта система не является. Кроме того, глава государства подчеркивал, что шансов легко сбить "Орешник" у противника нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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ЕвропаРоссияЧей БоузНАТОЮжмашВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныДнепропетровскВ мире
 
 
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