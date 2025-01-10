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Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025
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06:26 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/opros-1993041129.html
Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году
Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году - РИА Новости, 10.01.2025
Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году
Каждый пятый россиянин надеется в 2025 году на семейное благополучие и столько же, 21%, - на улучшение международных отношений, следует из данных исследования... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T06:26:00+03:00
2025-01-10T06:26:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин надеется в 2025 году на семейное благополучие и столько же, 21%, - на улучшение международных отношений, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&amp;Co, которое есть в распоряжении РИА Новости. "В 2025 году 21% опрошенных надеются на семейное благополучие, столько же (21%) ждут улучшения международных отношений. Исполнения мечты ожидает каждый десятый (10%), 9% загадали интересных путешествий, 8% – снижение ключевой ставки ЦБ, 6% – карьерного роста, 5% – крупной покупки. 20% предпочитают не строить конкретных планов, полагаясь на ход событий", - сказано в исследовании. Большая часть опрошенных - 76% - признались, что в прошлом году у них не произошло значительных изменений, а 24% стали счастливее. Среди хороших событий россияне чаще всего упоминали семейные радости, улучшение финансового положения и исполнение мечты. Самым удачным месяцем стал август - его чаще всего называли те, кто отметил позитивные изменения в жизни, а самым неудачным - декабрь. В ушедшем году больше всего россиян тревожили международные и внутренние события, снижение доходов и проблемы со здоровьем. У 14% респондентов год просто не оправдал надежд и планов. Также 8% опрошенных отметили потери в 2024 году, 6% - разочарования в личной жизни и столько же респондентов рассказали о разочарованиях в карьере. "Интересно, что 58% участников опроса не дали сами себе никаких обещаний на 2025 год. Среди остальных самыми популярными стали намерение заняться спортом (13%), бросить вредные привычки (10%), больше работать (7%), улучшить питание (5%), потреблять больше полезного контента (4%) и больше учиться (3%)", - рассказали аналитики. Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&amp;Co с 20 по 27 декабря 2024 года среди 65 359 интернет-пользователей.
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353
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общество, центральный банк рф (цб рф)
Общество, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опрос показал, на что россияне надеются в 2025 году

Каждый пятый россиянин надеется в 2025 году на семейное благополучие

© Fotolia / Sunny studioСемья
Семья - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Fotolia / Sunny studio
Семья. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Каждый пятый россиянин надеется в 2025 году на семейное благополучие и столько же, 21%, - на улучшение международных отношений, следует из данных исследования медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2025 году 21% опрошенных надеются на семейное благополучие, столько же (21%) ждут улучшения международных отношений. Исполнения мечты ожидает каждый десятый (10%), 9% загадали интересных путешествий, 8% – снижение ключевой ставки ЦБ, 6% – карьерного роста, 5% – крупной покупки. 20% предпочитают не строить конкретных планов, полагаясь на ход событий", - сказано в исследовании.
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Большая часть опрошенных - 76% - признались, что в прошлом году у них не произошло значительных изменений, а 24% стали счастливее. Среди хороших событий россияне чаще всего упоминали семейные радости, улучшение финансового положения и исполнение мечты. Самым удачным месяцем стал август - его чаще всего называли те, кто отметил позитивные изменения в жизни, а самым неудачным - декабрь.
В ушедшем году больше всего россиян тревожили международные и внутренние события, снижение доходов и проблемы со здоровьем. У 14% респондентов год просто не оправдал надежд и планов. Также 8% опрошенных отметили потери в 2024 году, 6% - разочарования в личной жизни и столько же респондентов рассказали о разочарованиях в карьере.
"Интересно, что 58% участников опроса не дали сами себе никаких обещаний на 2025 год. Среди остальных самыми популярными стали намерение заняться спортом (13%), бросить вредные привычки (10%), больше работать (7%), улучшить питание (5%), потреблять больше полезного контента (4%) и больше учиться (3%)", - рассказали аналитики.
Исследование проходило на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 декабря 2024 года среди 65 359 интернет-пользователей.
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