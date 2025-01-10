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Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 10.01.2025
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16:44 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/obstrel-1993133470.html
Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке - РИА Новости, 10.01.2025
Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке
Украинские войска 10 января нанесли удары по Донецку. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 10.01.2025
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донецк
вооруженные силы украины
россия
украина
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Украинские войска 10 января нанесли удары по Донецку. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
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Фото, Донецк, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина

Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке

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Украинские войска 10 января нанесли удары по Донецку. Последствия обстрела — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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1 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

На месте обнаружили фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

На месте обнаружили фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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2 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Огонь велся по Киевскому району, где находились мирные жители.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Огонь велся по Киевскому району, где находились мирные жители.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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3 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Около Шахтерской площади один из снарядов попал в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке.

Около Шахтерской площади один из снарядов попал в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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4 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Обстрел повредил также бизнес-центр и не менее 15 автомобилей.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Обстрел повредил также бизнес-центр и не менее 15 автомобилей.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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5 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

В результате удара погибли два человека и еще двое получили ранения.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

В результате удара погибли два человека и еще двое получили ранения.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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6 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским.

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским.

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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7 из 8
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанк

Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена".

Последствия ракетного удара ВСУ по супермаркету в Донецке

Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена".

© РИА Новости / Таисия Воронцова
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