Последствия удара ВСУ по супермаркету в Донецке
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня.
ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов из реактивной системы залпового огня.
На месте обнаружили фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS.
На месте обнаружили фрагменты, предположительно, РСЗО HIMARS.
Огонь велся по Киевскому району, где находились мирные жители.
Огонь велся по Киевскому району, где находились мирные жители.
Около Шахтерской площади один из снарядов попал в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.
Около Шахтерской площади один из снарядов попал в центральный вход супермаркета, еще два — во двор соседнего многоквартирного дома.
Обстрел повредил также бизнес-центр и не менее 15 автомобилей.
Обстрел повредил также бизнес-центр и не менее 15 автомобилей.
В результате удара погибли два человека и еще двое получили ранения.
В результате удара погибли два человека и еще двое получили ранения.
Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским.
Киевский район расположен в северной части Донецка, граничит с Центральным и Ворошиловским.
Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена".
Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена".