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Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений - РИА Новости, 10.01.2025
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22:32 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/novak-1993207783.html
Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений
Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений - РИА Новости, 10.01.2025
Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений
Вице-премьер РФ Александр Новак поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений, сообщается на сайте кабмина РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T22:32:00+03:00
2025-01-10T22:32:00+03:00
россия
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений, сообщается на сайте кабмина РФ. Отмечается, что Новак провел совещание по вопросу разработки комплекса мер по поддержке инвестиций в малых городах страны. "Вице-премьер поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений с участием федеральных и региональных властей", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ходе ее работы планируется адаптировать под условия применения в малых городах и сельских поселениях механизмы финансирования инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест, предусмотреть расходы на промышленную ипотеку, интегрировать небольшие города в программы Фонда развития промышленности и национальные проекты по развитию малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпринимательства. Как уточняется в пресс-релизе, в совещании приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, представители министерства экономического развития, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства промышленности и торговли, госкорпорации "ВЭБ.РФ". Стороны обсудили меры стимулирования экономического, социального, инфраструктурного, туристического развития малых городов и сельских поселений. Их результатом должно стать повышение привлекательности малых городов России для жизни граждан, развитие предпринимательства и промышленности, создание условий для привлечения инвестиций в такие территории, добавили в кабмине.
https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html
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россия, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, общество
Россия, Александр Новак, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Правительство РФ, Общество
Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений

При Минэкономразвития создадут группу по развитию малых городов и поселений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений, сообщается на сайте кабмина РФ.
Отмечается, что Новак провел совещание по вопросу разработки комплекса мер по поддержке инвестиций в малых городах страны.
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"Вице-премьер поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений с участием федеральных и региональных властей", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в ходе ее работы планируется адаптировать под условия применения в малых городах и сельских поселениях механизмы финансирования инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест, предусмотреть расходы на промышленную ипотеку, интегрировать небольшие города в программы Фонда развития промышленности и национальные проекты по развитию малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпринимательства.
Как уточняется в пресс-релизе, в совещании приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, представители министерства экономического развития, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства промышленности и торговли, госкорпорации "ВЭБ.РФ".
Стороны обсудили меры стимулирования экономического, социального, инфраструктурного, туристического развития малых городов и сельских поселений. Их результатом должно стать повышение привлекательности малых городов России для жизни граждан, развитие предпринимательства и промышленности, создание условий для привлечения инвестиций в такие территории, добавили в кабмине.
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