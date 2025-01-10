https://ria.ru/20250110/novak-1993207783.html

Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений

Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений - РИА Новости, 10.01.2025

Новак поручил создать группу по развитию малых городов и сельских поселений

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений, сообщается на сайте кабмина РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T22:32:00+03:00

2025-01-10T22:32:00+03:00

2025-01-10T22:32:00+03:00

россия

александр новак

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений, сообщается на сайте кабмина РФ. Отмечается, что Новак провел совещание по вопросу разработки комплекса мер по поддержке инвестиций в малых городах страны. "Вице-премьер поручил создать при Минэкономразвития рабочую группу по развитию малых городов и сельских поселений с участием федеральных и региональных властей", - говорится в сообщении. Сообщается, что в ходе ее работы планируется адаптировать под условия применения в малых городах и сельских поселениях механизмы финансирования инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест, предусмотреть расходы на промышленную ипотеку, интегрировать небольшие города в программы Фонда развития промышленности и национальные проекты по развитию малого и среднего бизнеса, а также индивидуального предпринимательства. Как уточняется в пресс-релизе, в совещании приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, представители министерства экономического развития, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства промышленности и торговли, госкорпорации "ВЭБ.РФ". Стороны обсудили меры стимулирования экономического, социального, инфраструктурного, туристического развития малых городов и сельских поселений. Их результатом должно стать повышение привлекательности малых городов России для жизни граждан, развитие предпринимательства и промышленности, создание условий для привлечения инвестиций в такие территории, добавили в кабмине.

https://ria.ru/20250107/ekonomika-1992719951.html

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россия, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф, общество