https://ria.ru/20250110/nelegaly-1993072593.html

В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки

В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки - РИА Новости, 10.01.2025

В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки

Полиция при проведении рейда в подмосковном Ногинске выявила 20 нелегалов из Латинской Америки, работавших на производстве конфет, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:50:00+03:00

2025-01-10T10:50:00+03:00

2025-01-10T10:52:00+03:00

происшествия

россия

ногинск

латинская америка

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция при проведении рейда в подмосковном Ногинске выявила 20 нелегалов из Латинской Америки, работавших на производстве конфет, сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова. Отмечается, что силовики проверили цех по производству конфет в Ногинске. "В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации, 20 из них нелегально находились в России. Правонарушители судом привлечены к административной ответственности по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ", – сказала Петрова. Она добавила, что на каждого мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. По словам Петровой, полиция проводит в отношении работодателя административное расследование по статье 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

россия

ногинск

латинская америка

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рейд в конфетном цеху Ногинска Несладкая судьба конфетного цеха в Ногинске – полиция провела там рейд и выявила более 20 латиноамериканских нелегалов, их вышлют из России. 2025-01-10T10:50 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, ногинск, латинская америка, татьяна петрова, московская область (подмосковье)