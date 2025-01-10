https://ria.ru/20250110/nelegaly-1993072593.html
В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки
В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки - РИА Новости, 10.01.2025
В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки
Полиция при проведении рейда в подмосковном Ногинске выявила 20 нелегалов из Латинской Америки, работавших на производстве конфет, сообщила журналистам... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:50:00+03:00
2025-01-10T10:50:00+03:00
2025-01-10T10:52:00+03:00
происшествия
россия
ногинск
латинская америка
татьяна петрова
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Полиция при проведении рейда в подмосковном Ногинске выявила 20 нелегалов из Латинской Америки, работавших на производстве конфет, сообщила журналистам начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова. Отмечается, что силовики проверили цех по производству конфет в Ногинске. "В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации, 20 из них нелегально находились в России. Правонарушители судом привлечены к административной ответственности по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ", – сказала Петрова. Она добавила, что на каждого мигранта наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России. По словам Петровой, полиция проводит в отношении работодателя административное расследование по статье 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
россия
ногинск
латинская америка
московская область (подмосковье)
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7 495 645-6601
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Рейд в конфетном цеху Ногинска
Несладкая судьба конфетного цеха в Ногинске – полиция провела там рейд и выявила более 20 латиноамериканских нелегалов, их вышлют из России.
2025-01-10T10:50
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PT0M27S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, ногинск, латинская америка, татьяна петрова, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Ногинск, Латинская Америка, Татьяна Петрова, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье выявили 20 нелегалов из Латинской Америки
Полиция в Ногинске выявила 20 нелегалов, работавших на производстве конфет