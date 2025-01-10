https://ria.ru/20250110/neftegaz-1993174959.html

США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом"

США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом" - РИА Новости, 10.01.2025

США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом"

США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", до 27 февраля, говорится в... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T18:21:00+03:00

2025-01-10T18:21:00+03:00

2025-01-10T21:17:00+03:00

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санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", до 27 февраля, говорится в обнародованном в пятницу документе Министерства финансов Соединенных Штатов.Согласно новой генеральной лицензии № 117, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), "все транзакции, связанные с этими компаниями, которые являются необходимыми для сворачивания операций, должны быть завершены до 12:01 по восточному времени 27 февраля 2025 года".Лицензия также распространяется на любые организации, в которых "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" владеют долей в 50% и более. Все платежи, связанные с данными юридическими лицами, должны быть зачислены на заблокированные счета в соответствии с регламентом санкций против России, уточняется в документе.

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экономика, сша, россия, сургутнефтегаз, газпром нефть, в мире, санкции в отношении россии