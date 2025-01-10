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США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом" - РИА Новости, 10.01.2025
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18:21 10.01.2025 (обновлено: 21:17 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/neftegaz-1993174959.html
США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом"
США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом" - РИА Новости, 10.01.2025
США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом"
США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", до 27 февраля, говорится в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:21:00+03:00
2025-01-10T21:17:00+03:00
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сша
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сургутнефтегаз
газпром нефть
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", до 27 февраля, говорится в обнародованном в пятницу документе Министерства финансов Соединенных Штатов.Согласно новой генеральной лицензии № 117, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), "все транзакции, связанные с этими компаниями, которые являются необходимыми для сворачивания операций, должны быть завершены до 12:01 по восточному времени 27 февраля 2025 года".Лицензия также распространяется на любые организации, в которых "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" владеют долей в 50% и более. Все платежи, связанные с данными юридическими лицами, должны быть зачислены на заблокированные счета в соответствии с регламентом санкций против России, уточняется в документе.
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993180241.html
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экономика, сша, россия, сургутнефтегаз, газпром нефть, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, США, Россия, Сургутнефтегаз, Газпром нефть, В мире, Санкции в отношении России
США предписали завершить операции с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом"

США завершат финоперации с Газпром нефтью и Сургутнефтегазом 27 февраля

© Фото : Посольство США в Москве/TelegramФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Фото : Посольство США в Москве/Telegram
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ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости. США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", до 27 февраля, говорится в обнародованном в пятницу документе Министерства финансов Соединенных Штатов.
Согласно новой генеральной лицензии № 117, опубликованной Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), "все транзакции, связанные с этими компаниями, которые являются необходимыми для сворачивания операций, должны быть завершены до 12:01 по восточному времени 27 февраля 2025 года".
Лицензия также распространяется на любые организации, в которых "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз" владеют долей в 50% и более. Все платежи, связанные с данными юридическими лицами, должны быть зачислены на заблокированные счета в соответствии с регламентом санкций против России, уточняется в документе.
Здание компании Газпром и автозаправочная станция Газпромнефть - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Британия ввела санкции против "Газпромнефти" и "Сургутнефтегаз"
Вчера, 18:40
 
ЭкономикаСШАРоссияСургутнефтегазГазпром нефтьВ миреСанкции в отношении России
 
 
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