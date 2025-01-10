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Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора - РИА Новости, 10.01.2025
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19:58 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/neft-1993194301.html
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора - РИА Новости, 10.01.2025
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора
Новые санкции США против российского энергосектора, в частности, танкеров, перевозящих российскую нефть, могут немного увеличить дисконт на нее, но не настолько РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:58:00+03:00
2025-01-10T19:58:00+03:00
экономика
цены на нефть
сша
россия
москва
станислав митрахович
владимир путин
фонд национальной энергетической безопасности
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новые санкции США против российского энергосектора, в частности, танкеров, перевозящих российскую нефть, могут немного увеличить дисконт на нее, но не настолько значительно, как это было в начале 2023 года, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке. "Это означает, что дальнейшие контракты придется с российской "нефтянкой" еще больше реализовывать через систему посредников…, и зачастую это может приводить к увеличению дисконта на российскую нефть", - сказал он. Эксперт добавил, что в скидку закладывается "премия" для посредников и покупателей, которые готовы работать в санкционных условиях. "Дисконт на российскую нефть может увеличиться, но вряд ли до таких уровней, которые были в начале 2023 года, 30 долларов и больше за баррель. Но, тем не менее, в незначительных пределах увеличение может и будет, несколько долларов за баррель", - заключил Митрахович. В материалах Минфина США уточняется, что американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку в 60 долларов за баррель и при отсутствии участия подсанкционных лиц. Однако действующий с 2023 года указ президента РФ Владимира Путина запрещает поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, цены на нефть, сша, россия, москва, станислав митрахович, владимир путин, фонд национальной энергетической безопасности, в мире, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, США, Россия, Москва, Станислав Митрахович, Владимир Путин, Фонд национальной энергетической безопасности, В мире, Санкции в отношении России
Эксперт прокомментировал новые санкции США против российского энергосектора

Экономист Митрахович: санкции США могут увеличить дисконт на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Новые санкции США против российского энергосектора, в частности, танкеров, перевозящих российскую нефть, могут немного увеличить дисконт на нее, но не настолько значительно, как это было в начале 2023 года, заявил РИА Новости ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
США в пятницу ввели санкции против более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа Москвы к международным рынкам и сокращение доходов, получаемых от экспорта нефти и газа. В рамках пакета также вводятся рестрикции против предприятий, связанных с добычей и переработкой энергоресурсов, а также судов, участвующих в их транспортировке.
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"Это означает, что дальнейшие контракты придется с российской "нефтянкой" еще больше реализовывать через систему посредников…, и зачастую это может приводить к увеличению дисконта на российскую нефть", - сказал он.
Эксперт добавил, что в скидку закладывается "премия" для посредников и покупателей, которые готовы работать в санкционных условиях.
"Дисконт на российскую нефть может увеличиться, но вряд ли до таких уровней, которые были в начале 2023 года, 30 долларов и больше за баррель. Но, тем не менее, в незначительных пределах увеличение может и будет, несколько долларов за баррель", - заключил Митрахович.
В материалах Минфина США уточняется, что американские компании могут предоставлять услуги по транспортировке российской нефти и нефтепродуктов, если они закуплены по установленному ценовому потолку в 60 долларов за баррель и при отсутствии участия подсанкционных лиц. Однако действующий с 2023 года указ президента РФ Владимира Путина запрещает поставлять нефть и нефтепродукты иностранным юрлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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ЭкономикаЦены на нефтьСШАРоссияМоскваСтанислав МитраховичВладимир ПутинФонд национальной энергетической безопасностиВ миреСанкции в отношении России
 
 
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