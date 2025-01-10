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США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти - РИА Новости, 10.01.2025
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19:22 10.01.2025 (обновлено: 19:26 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/neft-1993186552.html
США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти
США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти - РИА Новости, 10.01.2025
США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти
США признают, что введение новых санкций против российского энергетического сектора связано с благоприятной ситуацией на американском внутреннем рынке, включая... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T19:22:00+03:00
2025-01-10T19:26:00+03:00
сша
экономика
россия
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США признают, что введение новых санкций против российского энергетического сектора связано с благоприятной ситуацией на американском внутреннем рынке, включая рост объемов добычи и переизбыток энергоресурсов, сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации."Значительные новые аспекты этого масштабного пакета заключаются не только в снижении доходов России, но и в разрушении ее производственных мощностей, а также в стимулировании импортеров искать альтернативные источники поставок. И, конечно, одним из факторов, позволяющих это осуществить, является состояние внутренней энергетической экономики США и наше растущее производство. Наша текущая энергетическая избыточность является одним из условий для реализации этих мер, направленных на наказание России за действия (президента РФ - ред.) Владимира Путина на Украине", - заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.Новые санкции, которые вводятся в пятницу, включают ограничения на две нефтяные компании из числа крупнейших в России и на 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".
https://ria.ru/20250110/rossija-1993184301.html
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сша, экономика, россия, владимир путин
США, Экономика, Россия, Владимир Путин
США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти

США связывают санкции против энергосектора России с ростом своей добычи нефти

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США признают, что введение новых санкций против российского энергетического сектора связано с благоприятной ситуацией на американском внутреннем рынке, включая рост объемов добычи и переизбыток энергоресурсов, сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
"Значительные новые аспекты этого масштабного пакета заключаются не только в снижении доходов России, но и в разрушении ее производственных мощностей, а также в стимулировании импортеров искать альтернативные источники поставок. И, конечно, одним из факторов, позволяющих это осуществить, является состояние внутренней энергетической экономики США и наше растущее производство. Наша текущая энергетическая избыточность является одним из условий для реализации этих мер, направленных на наказание России за действия (президента РФ - ред.) Владимира Путина на Украине", - заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
Новые санкции, которые вводятся в пятницу, включают ограничения на две нефтяные компании из числа крупнейших в России и на 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".
Белый дом в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В Белом доме рассказали о судьбе санкций против России
Вчера, 19:07
 
СШАЭкономикаРоссияВладимир Путин
 
 
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