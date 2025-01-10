США связывают санкции против России с ростом своей добычи нефти
США связывают санкции против энергосектора России с ростом своей добычи нефти
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. США признают, что введение новых санкций против российского энергетического сектора связано с благоприятной ситуацией на американском внутреннем рынке, включая рост объемов добычи и переизбыток энергоресурсов, сообщили журналистам высокопоставленные представители американской администрации.
"Значительные новые аспекты этого масштабного пакета заключаются не только в снижении доходов России, но и в разрушении ее производственных мощностей, а также в стимулировании импортеров искать альтернативные источники поставок. И, конечно, одним из факторов, позволяющих это осуществить, является состояние внутренней энергетической экономики США и наше растущее производство. Наша текущая энергетическая избыточность является одним из условий для реализации этих мер, направленных на наказание России за действия (президента РФ - ред.) Владимира Путина на Украине", - заявили американские чиновники в ходе специального брифинга.
Новые санкции, которые вводятся в пятницу, включают ограничения на две нефтяные компании из числа крупнейших в России и на 183 судна, участвующих в перевозках российских энергоресурсов, включая так называемый "теневой флот".