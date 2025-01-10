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Санкции против энергосектора России не ударят по рынку нефти, уверены в США - РИА Новости, 10.01.2025
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18:53 10.01.2025 (обновлено: 19:01 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/neft-1993181718.html
Санкции против энергосектора России не ударят по рынку нефти, уверены в США
Санкции против энергосектора России не ударят по рынку нефти, уверены в США - РИА Новости, 10.01.2025
Санкции против энергосектора России не ударят по рынку нефти, уверены в США
США уверены, что новые масштабные санкции против российского энергосектора не приведут к значительным потрясениям на мировом рынке нефти, заявил в пятницу... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:53:00+03:00
2025-01-10T19:01:00+03:00
экономика
россия
сша
украина
джон кирби
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США уверены, что новые масштабные санкции против российского энергосектора не приведут к значительным потрясениям на мировом рынке нефти, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби."Мировые рынки энергоносителей находятся в лучшей форме. Прогнозируется, что глобальное предложение энергии в этом году превысит спрос, а цены на нефть с начала войны России против Украины упали на 35 долларов за баррель. В США средняя цена бензина снизилась с 4 долларов до чуть более 3 долларов за галлон", – сказал журналистам Кирби в ходе спецбрифинга.По словам чиновника, устойчивость глобального и внутреннего энергетических рынков позволила США ввести масштабные ограничения, не опасаясь серьёзного влияния на собственную экономику и мировую энергетику. Санкции, как ожидается, нанесут ущерб доходам России и усложнят её способность финансировать спецоперацию на Украине.
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экономика, россия, сша, украина, джон кирби, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, США, Украина, Джон Кирби, Санкции в отношении России
Санкции против энергосектора России не ударят по рынку нефти, уверены в США

Белый дом: санкции против энергосектора России не ударят сильно по рынку нефти

© AP Photo / Chris O'MearaПодготовка к выступлению президента США
Подготовка к выступлению президента США - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Chris O'Meara
Подготовка к выступлению президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. США уверены, что новые масштабные санкции против российского энергосектора не приведут к значительным потрясениям на мировом рынке нефти, заявил в пятницу представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мировые рынки энергоносителей находятся в лучшей форме. Прогнозируется, что глобальное предложение энергии в этом году превысит спрос, а цены на нефть с начала войны России против Украины упали на 35 долларов за баррель. В США средняя цена бензина снизилась с 4 долларов до чуть более 3 долларов за галлон", – сказал журналистам Кирби в ходе спецбрифинга.
По словам чиновника, устойчивость глобального и внутреннего энергетических рынков позволила США ввести масштабные ограничения, не опасаясь серьёзного влияния на собственную экономику и мировую энергетику. Санкции, как ожидается, нанесут ущерб доходам России и усложнят её способность финансировать спецоперацию на Украине.
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США изменили политику санкций
Вчера, 18:20
 
ЭкономикаРоссияСШАУкраинаДжон КирбиСанкции в отношении России
 
 
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