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На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 10.01.2025
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15:13 10.01.2025 (обновлено: 16:01 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/neft-1993131482.html
На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239"
На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 10.01.2025
На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239"
Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:13:00+03:00
2025-01-10T16:01:00+03:00
происшествия
тамань (станица)
крушение двух танкеров в керченском проливе
темрюкский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани."Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239". Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района. Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива", - говорится в сообщении.Уточняется, что оперативный штаб Краснодарского края перемещает туда силы и средства, которые могут быть задействованы.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html
тамань (станица)
темрюкский район
краснодарский край
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Новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239"
Специалисты обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", лежащей на мели недалеко от берега, сообщили в оперштабе Кубани.
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происшествия, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюкский район, краснодарский край
Происшествия, Тамань (станица), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Темрюкский район, Краснодарский край
На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239"

В районе Тамани обнаружили выброс мазута с кормы танкера "Волгонефть-239"

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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани.
"Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239". Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района. Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оперативный штаб Краснодарского края перемещает туда силы и средства, которые могут быть задействованы.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
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ПроисшествияТамань (станица)Крушение двух танкеров в Керченском проливеТемрюкский районКраснодарский край
 
 
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