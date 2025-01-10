https://ria.ru/20250110/neft-1993131482.html

На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239"

На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 10.01.2025

На Кубани обнаружили выброс нефтепродуктов с танкера "Волгонефть-239"

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T15:13:00+03:00

2025-01-10T15:13:00+03:00

2025-01-10T16:01:00+03:00

происшествия

тамань (станица)

крушение двух танкеров в керченском проливе

темрюкский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива, сообщили в оперштабе Кубани."Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волганефть-239". Это часть судна, которую выбросило на мель в районе порта Тамань Темрюкского района. Сотрудники Морспасслужбы принимают меры по локализации разлива", - говорится в сообщении.Уточняется, что оперативный штаб Краснодарского края перемещает туда силы и средства, которые могут быть задействованы.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают шесть центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.

https://ria.ru/20250105/kuban-1992605247.html

тамань (станица)

темрюкский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239" Специалисты обнаружили новый выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть-239", лежащей на мели недалеко от берега, сообщили в оперштабе Кубани. 2025-01-10T15:13 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тамань (станица), крушение двух танкеров в керченском проливе, темрюкский район, краснодарский край