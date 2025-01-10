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Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января - РИА Новости, 10.01.2025
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11:03 10.01.2025 (обновлено: 11:04 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/navalnyy-1993075245.html
Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января
Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января - РИА Новости, 10.01.2025
Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января
Петушинский суд Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:03:00+03:00
2025-01-10T11:04:00+03:00
происшествия
владимирская область
россия
вадим кобзев
алексей липцер
ольга михайлова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушается в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме. Прокурор попросил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивает на оправдании. "Оглашение приговора назначено на 17 января", - сказали в суде. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html
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происшествия, владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова
Происшествия, Владимирская область, Россия, Вадим Кобзев, Алексей Липцер, Ольга Михайлова
Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января

Суд во Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Навального

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушается в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме.
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Прокурор попросил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивает на оправдании.
"Оглашение приговора назначено на 17 января", - сказали в суде.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
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ПроисшествияВладимирская областьРоссияВадим КобзевАлексей ЛипцерОльга Михайлова
 
 
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