https://ria.ru/20250110/navalnyy-1993075245.html

Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января

Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января - РИА Новости, 10.01.2025

Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января

Петушинский суд Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, сообщили... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:03:00+03:00

2025-01-10T11:03:00+03:00

2025-01-10T11:04:00+03:00

происшествия

владимирская область

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде. Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушается в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме. Прокурор попросил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивает на оправдании. "Оглашение приговора назначено на 17 января", - сказали в суде. По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно. Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.

https://ria.ru/20240715/navalnaya-1959744853.html

https://ria.ru/20241206/rossija-1987631969.html

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происшествия, владимирская область, россия, вадим кобзев, алексей липцер, ольга михайлова