Суд огласит приговор адвокатам Навального 17 января
Суд во Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Навального
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАлексей Навальный
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Петушинский суд Владимирской области 17 января огласит приговор трем адвокатам Алексея Навального, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, сообщили РИА Новости в суде.
Игорю Сергунину, Вадиму Кобзеву и Алексею Липцеру вменяется часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе), санкция которой предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Арестованы они были в октябре 2023 года. Дело слушается в Петушинском суде Владимирской области в закрытом режиме.
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Прокурор попросил для них сроки от 5,5 лет до 5 лет и 11 месяцев. Защита настаивает на оправдании.
"Оглашение приговора назначено на 17 января", - сказали в суде.
По данным следствия, адвокаты использовали свой статус для доступа в колонию и обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным, что позволило ему продолжать осуществлять функции лидера и руководителя этого сообщества "при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности". В какой форме передавалась информация - неизвестно.
Еще один адвокат Навального Ольга Михайлова объявлена в розыск. Суд заочно выдал санкцию на ее арест.
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