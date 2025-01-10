https://ria.ru/20250110/nausede-1993078680.html
Слуцкий посоветовал Науседе сходить к психиатру после слов о Калининграде
Слуцкий посоветовал Науседе сходить к психиатру после слов о Калининграде - РИА Новости, 10.01.2025
Слуцкий посоветовал Науседе сходить к психиатру после слов о Калининграде
Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:21:00+03:00
2025-01-10T11:21:00+03:00
2025-01-10T11:21:00+03:00
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леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя РИА Новости притязания литовского президента Гитанаса Науседы на Калининградскую область, посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями насчет Калининграда. Ранее Науседа, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды на своей странице в соцсети X, высказал притязания на Калининградскую область. Он также высказался против решения переименовать музей и назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. "Науседе со своими фантомными болями и фантазиями лучше обратиться к психиатру", - сказал Слуцкий РИА Новости. Депутат отметил, что Калининград был и останется в составе России, а любые инсинуации на этот счет являются "покушением на территориальную целостность РФ со всеми вытекающими серьезными последствиями". "Сомневаюсь, что сами калининградцы разделяют мнение литовского президента. Подобные провокации - из разряда инструментария "торговцев русофобией", - добавил Слуцкий.
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россия, калининград, леонид слуцкий (политик), гитанас науседа, в мире
Россия, Калининград, Леонид Слуцкий (политик), Гитанас Науседа, В мире
Слуцкий посоветовал Науседе сходить к психиатру после слов о Калининграде
Слуцкий посоветовал Науседе обратиться к психиатру с фантазиями о Калининграде