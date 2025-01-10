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Науседа забыл уроки истории, заявил глава Калининградской области - РИА Новости, 10.01.2025
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15:21 10.01.2025 (обновлено: 15:38 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/nauseda-1993134361.html
Науседа забыл уроки истории, заявил глава Калининградской области
Науседа забыл уроки истории, заявил глава Калининградской области - РИА Новости, 10.01.2025
Науседа забыл уроки истории, заявил глава Калининградской области
Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, сказал, что Науседа, как родившийся в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T15:21:00+03:00
2025-01-10T15:38:00+03:00
калининградская область
литва
калининград
в мире
клайпеда
алексей беспрозванных
гитанас науседа
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, сказал, что Науседа, как родившийся в советском городе Клайпеда, забыл уроки истории.Ранее в СМИ появилась информация, что Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Науседа высказался против решения переименовать музей. Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом"."В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы, родившегося в СССР шестьдесят лет назад в советском городе Клайпеде. В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город. Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался или забыл уроки истории, или его дезинформировали. Кто их там знает. С Донелайтисом всё в порядке, как и с Кантом, Шиллером и Вагнером", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.Калининградский губернатор добавил, что российский народ историю ценит и сохраняет, пока "вы воюете с памятниками советским воинам, давшим вам то, что вы сейчас имеете"."Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!" - добавил Беспрозванных.
https://ria.ru/20250110/nausede-1993078680.html
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калининградская область, литва, калининград, в мире, клайпеда, алексей беспрозванных, гитанас науседа
Калининградская область, Литва, Калининград, В мире, Клайпеда, Алексей Беспрозванных, Гитанас Науседа
Науседа забыл уроки истории, заявил глава Калининградской области

Глава Калининградской области заявил, что Науседа забыл уроки истории

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 10 янв — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, комментируя заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, сказал, что Науседа, как родившийся в советском городе Клайпеда, забыл уроки истории.
Ранее в СМИ появилась информация, что Науседа высказал притязания на Калининградскую область. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя переименование Мемориального музея Кристионаса Донелайтиса в поселке Чистые Пруды. Науседа высказался против решения переименовать музей. Он также назвал Калининград якобы исторически литовским городом, который, по его мнению, должен носить соответствующее название. По его мнению, "как бы Россия ни старалась, Караляучюс никогда не станет Калининградом".
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"В очередной раз мы слышим странные заявления от президента Литвы, родившегося в СССР шестьдесят лет назад в советском городе Клайпеде. В этот раз он заявил, что Калининград исторически литовский город. Плохо, конечно, что политик такого уровня не разобрался или забыл уроки истории, или его дезинформировали. Кто их там знает. С Донелайтисом всё в порядке, как и с Кантом, Шиллером и Вагнером", - написал Беспрозванных в своем Telegram-канале.
Калининградский губернатор добавил, что российский народ историю ценит и сохраняет, пока "вы воюете с памятниками советским воинам, давшим вам то, что вы сейчас имеете".
"Занимайтесь своими делами и не лезьте в наши. Не отвлекайте нас от созидания нашего будущего и будущего наших детей в нашем самом западном регионе Великой России. Так было, есть и будет всегда. И запомните: Россия здесь навсегда. И передайте, кто не знает!" - добавил Беспрозванных.
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Калининградская областьЛитваКалининградВ миреКлайпедаАлексей БеспрозванныхГитанас Науседа
 
 
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