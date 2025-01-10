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Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине - РИА Новости, 10.01.2025
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11:15 10.01.2025 (обновлено: 13:39 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html
Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине
Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине - РИА Новости, 10.01.2025
Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине
Министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине, заявил глава польского оборонного ведомства Владислав... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:15:00+03:00
2025-01-10T13:39:00+03:00
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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине, заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. &quot;Настроение нехорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная. Людям попросту надоело&quot;, — сказал польский министр.Накануне в Рамштайне прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.
https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html
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в мире, украина, польша, сша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, нато
В мире, Украина, Польша, США, Владислав Косиняк-Камыш , Дональд Трамп, НАТО
Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: военачальников НАТО огорчила ситуация на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине, заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM.
«

"Настроение нехорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная. Людям попросту надоело", — сказал польский министр.

Борис Писториус, Владимир Зеленский и Ллойд Остин на заседании контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн. 9 января 2025 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Зеленский сделал дерзкий выпад во время встречи с союзниками в Германии
Вчера, 14:53
Накануне в Рамштайне прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.
Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.
При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО
Вчера, 22:01
 
В миреУкраинаПольшаСШАВладислав Косиняк-КамышДональд ТрампНАТО
 
 
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