https://ria.ru/20250110/nato-1993076994.html

Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине

Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине - РИА Новости, 10.01.2025

Министров обороны стран НАТО расстроила ситуация на Украине

Министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине, заявил глава польского оборонного ведомства Владислав... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T11:15:00+03:00

2025-01-10T11:15:00+03:00

2025-01-10T13:39:00+03:00

в мире

украина

польша

сша

владислав косиняк-камыш

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/18/1961624922_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1afa657637707ff263b2e54bf13f68b.jpg

ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Министров обороны стран НАТО, собравшихся в немецком Рамштайне, огорчила ситуация на Украине, заявил глава польского оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции RMF FM. "Настроение нехорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине. Вчера были президент Зеленский, министр Умеров. Ситуация на линии фронта очень трудная. Усталость от войны на Украине огромная. Людям попросту надоело", — сказал польский министр.Накануне в Рамштайне прошла очередная встреча с участием министров обороны нескольких стран Североатлантического альянса, его генерального секретаря и представителей Украины. На ней, в частности, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил выделение Киеву очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. В него входят ракеты для ПВО, оборудование для истребителей F-16 и боеприпасы.Контактная группа в формате "Рамштайн", объединяющая более 50 стран, создана весной 2022 года для помощи Украине на фоне нехватки боеприпасов советского образца. Она стала ключевым элементом глобальной стратегии администрации Джо Байдена по сдерживанию России и укреплению международных альянсов. За время работы группа предоставила киевскому режиму более 126 миллиардов долларов военной помощи.При этом, как пишет газета New York Times, продолжение работы группы остается под вопросом на фоне смены американской администрации. В Пентагоне допускают, что при выходе Вашингтона из инициативы лидерство могут передать другой стране, чтобы сохранить глобальные поставки оружия для ВСУ.

https://ria.ru/20250109/zelenskiy-1992947030.html

https://ria.ru/20250109/nato-1993022165.html

украина

польша

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, польша, сша, владислав косиняк-камыш , дональд трамп, нато