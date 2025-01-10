https://ria.ru/20250110/nalogi-1993085450.html
Долги Блиновской будут взыскиваться через арбитражный суд, заявил юрист
Долги Блиновской будут взыскиваться через арбитражный суд, заявил юрист - РИА Новости, 10.01.2025
Долги Блиновской будут взыскиваться через арбитражный суд, заявил юрист
Миллиардная налоговая задолженность "королевы марафонов" Елены Блиновской теперь будет взыскиваться через арбитражный суд, как и все последующие долги, в связи... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:45:00+03:00
2025-01-10T11:45:00+03:00
2025-01-10T11:45:00+03:00
елена блиновская
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Миллиардная налоговая задолженность "королевы марафонов" Елены Блиновской теперь будет взыскиваться через арбитражный суд, как и все последующие долги, в связи с признанием ее банкротом, заявил РИА Новости выступивший в качестве эксперта юрист Дмитрий Кваша. Ранее РИА Новости выяснило, что приставы в конце ноября прекратили исполнительное производство о взыскании с блогера более 1,1 миллиарда рублей по налогам в связи с признанием ее банкротом. При этом, как уточнил агентству юрист Блиновской Иван Морозов, долг блогера никуда не делся. "Все долги Блиновской теперь будут рассматриваться в арбитражном суде - по процедуре банкротства физического лица. Кроме того, все новые долги будут рассматриваться также исключительно в арбитраже", - сказал Кваша. Он добавил, что в дальнейшем расчет с кредиторами, в том числе с ФНС, будет происходить через реализацию имущества Блиновской. Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор. Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей. Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Вину она признала частично.
https://ria.ru/20241226/blinovskaya-1991479425.html
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елена блиновская, происшествия, россия
Елена Блиновская, Происшествия, Россия
Долги Блиновской будут взыскиваться через арбитражный суд, заявил юрист
Юрист Кваша: налоговую задолженность Блиновской будут взыскивать через арбитраж
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Миллиардная налоговая задолженность "королевы марафонов" Елены Блиновской теперь будет взыскиваться через арбитражный суд, как и все последующие долги, в связи с признанием ее банкротом, заявил РИА Новости выступивший в качестве эксперта юрист Дмитрий Кваша.
Ранее РИА Новости выяснило, что приставы в конце ноября прекратили исполнительное производство о взыскании с блогера более 1,1 миллиарда рублей по налогам в связи с признанием ее банкротом. При этом, как уточнил агентству юрист Блиновской
Иван Морозов, долг блогера никуда не делся.
"Все долги Блиновской теперь будут рассматриваться в арбитражном суде - по процедуре банкротства физического лица. Кроме того, все новые долги будут рассматриваться также исключительно в арбитраже", - сказал Кваша.
Он добавил, что в дальнейшем расчет с кредиторами, в том числе с ФНС, будет происходить через реализацию имущества Блиновской.
Суд 13 ноября по собственному заявлению Блиновской признал ее банкротом и открыл процедуру реализации имущества. Размер ее неисполненных обязательств в опубликованном решении суда не называется, но известно, что ФНС - ее основной кредитор.
Представляющий Блиновскую в суде юрист Иван Морозов 2 октября сообщил РИА Новости, что она погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности. По его словам, на тот момент остаток основного долга превышал 587 миллионов рублей, а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) – около 1,2 миллиарда рублей.
Блиновскую судят по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Вину она признала частично.