https://ria.ru/20250110/msp-1993180907.html
Число занятых в МСП Новгородской области выросло на 45% с 2019 года
Число занятых в МСП Новгородской области выросло на 45% с 2019 года - РИА Новости, 10.01.2025
Число занятых в МСП Новгородской области выросло на 45% с 2019 года
Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) Новгородской области выросло на 45% с 2019 по 2024 год, их численность составила 99,8 тысячи... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:48:00+03:00
2025-01-10T18:48:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) Новгородской области выросло на 45% с 2019 по 2024 год, их численность составила 99,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Также увеличилось на 3% количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их численность составила - 21,46 тысячи человек. По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, нацпроект предусматривал также развитие самозанятости. Так, с лета 2020 года эту сферу выбрали для себя более 37 тысяч жителей региона. В конце 2019 года в рамках нацпроекта был создан центр "Мой бизнес", а в прошлом году создали его представительство в Боровичах. Он отметил, что центр оказал за пять лет более 110 тысяч услуг. На его площадке состоялось более 2,2 тысячи мероприятий. Также благодаря нацпроекту получилось помогать предпринимателям финансово. Например, займами, поручительствами, грантами, субсидиями. Кроме того, стало возможным оказывать комплексную поддержку экспортеров, развивать инновационную инфраструктуру. Это технопарки, а также бизнес-инкубаторы.
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твой бизнес – новости, самозанятые, бизнес, новгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, самозанятые, Бизнес, Новгородская область
Число занятых в МСП Новгородской области выросло на 45% с 2019 года
В Новгородской области с 2019 года число занятых в МСП выросло на 45 процентов
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Количество занятых в малом и среднем предпринимательстве (МСП) Новгородской области выросло на 45% с 2019 по 2024 год, их численность составила 99,8 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Также увеличилось на 3% количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, их численность составила - 21,46 тысячи человек.
По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, нацпроект предусматривал также развитие самозанятости. Так, с лета 2020 года эту сферу выбрали для себя более 37 тысяч жителей региона. В конце 2019 года в рамках нацпроекта был создан центр "Мой бизнес", а в прошлом году создали его представительство в Боровичах.
Он отметил, что центр оказал за пять лет более 110 тысяч услуг. На его площадке состоялось более 2,2 тысячи мероприятий. Также благодаря нацпроекту получилось помогать предпринимателям финансово. Например, займами, поручительствами, грантами, субсидиями. Кроме того, стало возможным оказывать комплексную поддержку экспортеров, развивать инновационную инфраструктуру. Это технопарки, а также бизнес-инкубаторы.