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МСБ Псковской области получил полмиллиарда рублей льготных микрозаймов - РИА Новости, 10.01.2025
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Твой бизнес
 
18:10 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/msb-1993172468.html
МСБ Псковской области получил полмиллиарда рублей льготных микрозаймов
МСБ Псковской области получил полмиллиарда рублей льготных микрозаймов - РИА Новости, 10.01.2025
МСБ Псковской области получил полмиллиарда рублей льготных микрозаймов
Более 260 льготных микрозаймов на сумму около полмиллиарда рублей выдали субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) Псковской области в прошлом году, сообщает... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T18:10:00+03:00
2025-01-10T18:10:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 260 льготных микрозаймов на сумму около полмиллиарда рублей выдали субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) Псковской области в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона. Содействие бизнесу оказала микрофинансовая организация – структурное подразделение АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области". Помощь была оказана более 65 субъектам малого и среднего предпринимательства. Данная поддержка является возможностью для создания нового бизнеса или расширения уже действующего. Помощь в развитии МСП осуществлялась в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". Ранее в Корпорации МСП отмечали, что благодаря реализации нацпроекта промышленные предприятия за девять месяцев 2024 года привлекли более 309,4 миллиарда рублей. Объем поддержки сохранился на прошлогоднем уровне, а количественный рост поддержанных кредитов составил 22%. Так, из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тысячи привлечено на инвестиционные цели.
https://ria.ru/20250110/kredity-1993145868.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , псковская область, корпорация мсп, бизнес
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Псковская область, Корпорация МСП, Бизнес
МСБ Псковской области получил полмиллиарда рублей льготных микрозаймов

Льготные микрозаймы на 500 млн рублей выдали МСБ Псковской области в 2024 году

© iStock.com / YurolaitsAlbertДеловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© iStock.com / YurolaitsAlbert
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 260 льготных микрозаймов на сумму около полмиллиарда рублей выдали субъектам малого и среднего бизнеса (МСБ) Псковской области в прошлом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Содействие бизнесу оказала микрофинансовая организация – структурное подразделение АНО "Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области". Помощь была оказана более 65 субъектам малого и среднего предпринимательства.
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Данная поддержка является возможностью для создания нового бизнеса или расширения уже действующего.
Помощь в развитии МСП осуществлялась в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".
Ранее в Корпорации МСП отмечали, что благодаря реализации нацпроекта промышленные предприятия за девять месяцев 2024 года привлекли более 309,4 миллиарда рублей. Объем поддержки сохранился на прошлогоднем уровне, а количественный рост поддержанных кредитов составил 22%. Так, из 15 тысяч кредитов с господдержкой около 3,4 тысячи привлечено на инвестиционные цели.
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