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Штурмовик рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище - РИА Новости, 10.01.2025
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03:51 10.01.2025 (обновлено: 08:18 10.01.2025)
https://ria.ru/20250110/most-1993036248.html
Штурмовик рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище
Штурмовик рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище - РИА Новости, 10.01.2025
Штурмовик рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище
Штурмовик из отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ рассказал РИА Новости, как он и его боевые товарищи... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T03:51:00+03:00
2025-01-10T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
курахово
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Штурмовик из отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ рассказал РИА Новости, как он и его боевые товарищи прокладывали 300-килограммовый пешеходный мост через Кураховское водохранилище в ДНР, доставляя его на руках пешком через ледяную воду при постоянном огне противника. "В 6 утра у меня была задача - занести мост, поставить мост пешеходный между двумя берегами через водохранилище", - вспомнил начало операции штурмовик с позывным "Маныч". "Мы зашли в воду, ребята сзади толкали, помогали, мы на себе несли его... Килограммов 300 мост весит. Метров 12-14, наверное, мост был шириной... поставили мост, начали отходить обратно", - сообщил он РИА Новости. По словам штурмовика, ранее перед установкой пешеходной переправы была предпринята безуспешная попытка десантироваться на лодках, но из-за плотного огня противника командование приняло решение изменить тактику операции и установить пешеходный мост с нашего берега на сторону врага, который рассчитывал удержать Курахово, пользуясь естественной водной преградой. Нести будущую пешеходную переправу под огнем противника нашим бойцам пришлось на собственных руках, а идти - по пояс в ледяной воде, при этом ВСУ безостановочно работали по штурмовикам из всех возможных видов оружия: от дронов до минометов и артиллерии. "Вышли на берег, прилетела первая 120-я (мина - ред.). Она нас зацепила неплохо. Вторая 120-я попала в бугор. Нас не тронула. А третья - уже тоже по нам", - описал атмосферу боевого выхода штурмовик. Как добавил военнослужащий, еще одной серьезной опасностью для бойцов, героически рисковавших жизнью ради установки переправы через водохранилище, стали вражеские дроны. Украинские военные пытались отомстить нашим штурмовикам даже после того, как российская армия уже начала десантироваться на другой берег по мосту. "И начали работать сбросы. И нас всю дорогу до дома, считай, провожали сбросы. Наверное, штук 5-6 сбросили. Ну зато задачу выполнили. Поставили мост, после чего пошли группы", - отметил боец. Штурмовик пояснил, что установка переправы позволила нашим штурмовым группам начать непредсказуемое для врага и резкое движение вперед - на позиции противника в Курахово. "По пешеходному мосту начали заходить наши группы в сторону Курахово, подходя к дачам, по разным сторонам разбрелись", - уточнил он. Благодаря надежному логистическому маршруту, который проложили над водохранилищем штурмовики отряда "Борз", российская армия смогла одновременно вклиниться в оборону противника с разных сторон - шансов на удержание Курахово после начала работы переправы у боевиков уже не осталось. Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР.
https://ria.ru/20250109/dnr-1992993309.html
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Штурмовик отряда "Борз": мост под Курахово устанавливали в ледяной воде под обстрелом
"Мы на себе несли его". Штурмовик из отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии "Южной" группировки войск рассказал РИА Новости, как прокладывали 300-килограммовый пешеходный мост через Кураховское водохранилище.
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курахово, россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Штурмовик рассказал об установке моста через Кураховское водохранилище

Боец "Маныч": мост под Курахово установили в ледяной воде под обстрелом

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Штурмовик из отряда "Борз" 110-й мотострелковой бригады 51-й армии южной группировки войск ВС РФ рассказал РИА Новости, как он и его боевые товарищи прокладывали 300-килограммовый пешеходный мост через Кураховское водохранилище в ДНР, доставляя его на руках пешком через ледяную воду при постоянном огне противника.
"В 6 утра у меня была задача - занести мост, поставить мост пешеходный между двумя берегами через водохранилище", - вспомнил начало операции штурмовик с позывным "Маныч".
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"Мы зашли в воду, ребята сзади толкали, помогали, мы на себе несли его... Килограммов 300 мост весит. Метров 12-14, наверное, мост был шириной... поставили мост, начали отходить обратно", - сообщил он РИА Новости.
По словам штурмовика, ранее перед установкой пешеходной переправы была предпринята безуспешная попытка десантироваться на лодках, но из-за плотного огня противника командование приняло решение изменить тактику операции и установить пешеходный мост с нашего берега на сторону врага, который рассчитывал удержать Курахово, пользуясь естественной водной преградой.
Нести будущую пешеходную переправу под огнем противника нашим бойцам пришлось на собственных руках, а идти - по пояс в ледяной воде, при этом ВСУ безостановочно работали по штурмовикам из всех возможных видов оружия: от дронов до минометов и артиллерии.
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"Вышли на берег, прилетела первая 120-я (мина - ред.). Она нас зацепила неплохо. Вторая 120-я попала в бугор. Нас не тронула. А третья - уже тоже по нам", - описал атмосферу боевого выхода штурмовик.
Как добавил военнослужащий, еще одной серьезной опасностью для бойцов, героически рисковавших жизнью ради установки переправы через водохранилище, стали вражеские дроны. Украинские военные пытались отомстить нашим штурмовикам даже после того, как российская армия уже начала десантироваться на другой берег по мосту.
"И начали работать сбросы. И нас всю дорогу до дома, считай, провожали сбросы. Наверное, штук 5-6 сбросили. Ну зато задачу выполнили. Поставили мост, после чего пошли группы", - отметил боец.
Штурмовик пояснил, что установка переправы позволила нашим штурмовым группам начать непредсказуемое для врага и резкое движение вперед - на позиции противника в Курахово.
"По пешеходному мосту начали заходить наши группы в сторону Курахово, подходя к дачам, по разным сторонам разбрелись", - уточнил он.
Благодаря надежному логистическому маршруту, который проложили над водохранилищем штурмовики отряда "Борз", российская армия смогла одновременно вклиниться в оборону противника с разных сторон - шансов на удержание Курахово после начала работы переправы у боевиков уже не осталось.
Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих соединений, проявивших мужество и героизм при взятии под контроль населенного пункта Курахово в ДНР.
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