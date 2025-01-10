https://ria.ru/20250110/moskva-1993155305.html

В Москве запустили проект по разрешению конфликтов при разводе

В Москве запустили проект по разрешению конфликтов при разводе - РИА Новости, 10.01.2025

В Москве запустили проект по разрешению конфликтов при разводе

Проект по мирному разрешению конфликтов при разводе запустили в столице, в течение месяца после подачи заявления о расторжении брака семьи могут получить... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:51:00+03:00

2025-01-10T16:51:00+03:00

2025-01-10T16:51:00+03:00

москва

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Проект по мирному разрешению конфликтов при разводе запустили в столице, в течение месяца после подачи заявления о расторжении брака семьи могут получить бесплатную консультацию специалистов по урегулированию семейных конфликтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения Москвы. "В Москве запустили проект по мирному разрешению конфликтов при разводе. Супружеские пары, обратившиеся в центры госуслуг "Мои документы" для расторжения брака на основании совместного заявления, теперь бесплатно консультируют медиаторы. Супруги смогут посмотреть на ситуацию с нового ракурса, принять семейную реорганизацию или возможно остаться вместе", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что проект стартовал летом прошлого года в восьми флагманских офисах "Мои документы" в качестве пилотного. Теперь инициатива расширена на все центры госуслуг. "При подаче совместного заявления на расторжение брака жителям, не имеющим несовершеннолетних детей, сотрудник офиса выдает информационные материалы о проекте. Каждой такой паре город предоставляет поддержку специалистов Центра медиации и социально-правовой помощи. Она бесплатна и добровольна - окончательное решение о подключении медиаторов к разрешению конфликтной ситуации остается за супругами", - отметили в департаменте. Там добавили, что в течение месяца после подачи заявления о разводе семьи могут получить консультацию специалистов по урегулированию семейных конфликтов. Они помогут решить как юридические, так и психологические вопросы, выйти из конфликта с достоинством, сохранив уважение друг к другу. Медиатор при этом выступает в роли нейтрального профессионального посредника. "Специалисты помогут по-новому взглянуть на ситуацию, которая привела супругов к конфликту, найти пути выхода из кризиса и сохранить отношения, а в случае принятия окончательного решения о разводе - разойтись мирно и уладить все спорные вопросы. Для каждого случая - индивидуальный подход: совместные или раздельные сессии, групповая работа, возможно привлечение психолога для коррекции стрессовых состояний", - отметили в пресс-службе. В департаменте подчеркнули, что процесс медиации построен на конфиденциальности и добровольности и является бережным, безопасным и эффективным методом урегулирования конфликта. "Кроме того, москвичи с детьми могут обратиться к медиаторам столичных семейных центров. Специалисты работают с семьями на любых этапах конфликта, помогают защитить интересы детей и сохранить теплые отношения. Помимо медиации в центрах также можно получить консультации психологов или юристов. Такой комплексный подход помогает глубже понять причины разногласий, а также выработать навыки мирного общения и управления эмоциями", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241224/kredity-1770380951.html

https://ria.ru/20241116/alimenty-1984130270.html

https://ria.ru/20240723/razvod-1598413963.html

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москва, общество