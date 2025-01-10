В Москве оштрафовали мужчину за нацистское приветствие в метро в Новый год
Суд оштрафовал россиянина за нацистское приветствие в метро в новогоднюю ночь
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПешеходный переход на станции метро "Китай-город" московского метрополитена
Пешеходный переход на станции метро "Китай-город" московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие на станции "Китай-город" столичного метро в новогоднюю ночь, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В документах сказано, что 1 января в 1.40 мск гражданин России Андрей Молев в метро "публично демонстрировал нацистскую символику", а именно демонстрировал характерный жест и выкрикивал нацистское приветствие.
Согласно материалам, мужчина вину в совершении инкриминируемого административного правонарушения в суде признал. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По вменяемой ему части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) грозит штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.
Мужчину оштрафовали за выкрикивание нацистского лозунга в московском метро
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