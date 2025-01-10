https://ria.ru/20250110/moskva-1993041948.html

В Москве оштрафовали мужчину за нацистское приветствие в метро в Новый год

В Москве оштрафовали мужчину за нацистское приветствие в метро в Новый год - РИА Новости, 10.01.2025

В Москве оштрафовали мужчину за нацистское приветствие в метро в Новый год

Столичный суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие на станции "Китай-город" столичного метро в новогоднюю ночь, говорится в официальных судебных... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T06:55:00+03:00

2025-01-10T06:55:00+03:00

2025-01-10T06:56:00+03:00

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Столичный суд оштрафовал мужчину за нацистское приветствие на станции "Китай-город" столичного метро в новогоднюю ночь, говорится в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах сказано, что 1 января в 1.40 мск гражданин России Андрей Молев в метро "публично демонстрировал нацистскую символику", а именно демонстрировал характерный жест и выкрикивал нацистское приветствие. Согласно материалам, мужчина вину в совершении инкриминируемого административного правонарушения в суде признал. Сумма назначенного штрафа не уточняется. По вменяемой ему части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики) грозит штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест до 15 суток.

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происшествия, россия, москва