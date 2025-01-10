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В Москве девочка отдала мошенникам деньги, отложенные на обучение - РИА Новости, 10.01.2025
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11:40 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html
В Москве девочка отдала мошенникам деньги, отложенные на обучение
В Москве девочка отдала мошенникам деньги, отложенные на обучение - РИА Новости, 10.01.2025
В Москве девочка отдала мошенникам деньги, отложенные на обучение
Аферисты выманивают деньги у детей в Москве под различными предлогами – от покупки "улучшений" для компьютерных игр до "спасения" средств на безопасном счете,... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T11:40:00+03:00
2025-01-10T11:40:00+03:00
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Аферисты выманивают деньги у детей в Москве под различными предлогами – от покупки "улучшений" для компьютерных игр до "спасения" средств на безопасном счете, предупреждает столичная прокуратура. По данным ведомства, в четверг 15-летняя девочка передала более 320 тысяч рублей родительских сбережений курьеру. Ей позвонили мошенники и, представляясь сотрудниками сотовой компании, под предлогом продления договора заполучили код из смс. Девочка взяла деньги, отложенные на ее обучение, и передала прибывшему курьеру якобы для внесения на безопасный счет. Злоумышленники запретили девочке кому-либо рассказывать о своих действиях. "Еще одна схема, которой могут воспользоваться аферисты, - это хищение денег под предлогом покупки различных улучшений для компьютерных игр. Так, 11-летняя девочка нашла в одном из мессенджеров якобы сверстницу, которая предлагала купить персонажей для компьютерной игры. Она отправила мошенникам номер банковской карты мамы, а затем продиктовала коды из смс. Впоследствии выяснилось, что с карты были совершены покупки на сумму более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В прокуратуре отмечают, что мошенники могут представляться знакомыми ребенка и под различными предлогами выманивать деньги. В частности, 12-летнему мальчику написал якобы знакомый и попросил продиктовать коды из смс. Аккаунт оказался фейковым, а с карты мамы подростка было похищено более 90 тысяч рублей. В прокуратуре напоминают быть бдительными и просят поговорить о мошенничествах с детьми.
https://ria.ru/20250104/kriminal-1988642870.html
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технологии, москва, происшествия
Технологии, Москва, Происшествия
В Москве девочка отдала мошенникам деньги, отложенные на обучение

В Москве 15-летняя девочка отдала мошенникам отложенные на обучение 320 тыс руб

© Depositphotos.com / stokketeРебенок с ноутбуком
Ребенок с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Depositphotos.com / stokkete
Ребенок с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Аферисты выманивают деньги у детей в Москве под различными предлогами – от покупки "улучшений" для компьютерных игр до "спасения" средств на безопасном счете, предупреждает столичная прокуратура.
По данным ведомства, в четверг 15-летняя девочка передала более 320 тысяч рублей родительских сбережений курьеру. Ей позвонили мошенники и, представляясь сотрудниками сотовой компании, под предлогом продления договора заполучили код из смс. Девочка взяла деньги, отложенные на ее обучение, и передала прибывшему курьеру якобы для внесения на безопасный счет. Злоумышленники запретили девочке кому-либо рассказывать о своих действиях.
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"Еще одна схема, которой могут воспользоваться аферисты, - это хищение денег под предлогом покупки различных улучшений для компьютерных игр. Так, 11-летняя девочка нашла в одном из мессенджеров якобы сверстницу, которая предлагала купить персонажей для компьютерной игры. Она отправила мошенникам номер банковской карты мамы, а затем продиктовала коды из смс. Впоследствии выяснилось, что с карты были совершены покупки на сумму более 400 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отмечают, что мошенники могут представляться знакомыми ребенка и под различными предлогами выманивать деньги. В частности, 12-летнему мальчику написал якобы знакомый и попросил продиктовать коды из смс. Аккаунт оказался фейковым, а с карты мамы подростка было похищено более 90 тысяч рублей.
В прокуратуре напоминают быть бдительными и просят поговорить о мошенничествах с детьми.
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