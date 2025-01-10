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"Молдовагаз" планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов - РИА Новости, 10.01.2025
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12:34 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/moldovagaz-1993094623.html
"Молдовагаз" планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов
"Молдовагаз" планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов - РИА Новости, 10.01.2025
"Молдовагаз" планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов
"Молдовагаз" планирует подключение к своим сетям 14 населенных пунктов, находящихся в зоне безопасности, которые раньше получали газ от "Тираспольтрансгаза",... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:34:00+03:00
2025-01-10T12:34:00+03:00
молдавия
кишинев
днестр
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. "Молдовагаз" планирует подключение к своим сетям 14 населенных пунктов, находящихся в зоне безопасности, которые раньше получали газ от "Тираспольтрансгаза", сообщил врио директора компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале."Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проект дополнений в Инвестиционную программу на 2025 год, а также в План развития сетей, которые предполагают подключение нескольких населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности, а также на правом берегу Днестра, к газораспределительным сетям предприятий группы. Инициатива затронет населенные пункты, на сегодняшний подключенные к сетям, принадлежащим ООО "Тираспольтрансгаз", - написал Чебан.По его словам, работы будут проводиться в селах Фырлэдень, Хаджимус, Копанка, Хырбовец, Похребя, Кошница, Пырыта, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Варница, Кочиеры, Васильевка, Коржова и Роги, в которых находятся около 12 тысяч потребителей природного газа. Соответствующий проект предусматривает строительство около 63,9 километров газораспределительных сетей высокого давления, а также двух подводных газопроводов через реку Днестр. Первый этап включает проектные работы, включая геодезические и гидрологические, после чего будет подготовлен окончательный бюджет. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. В связи с этим в населенных пунктах из зоны безопасности, которые находятся под контролем Кишинева, были отключены газ, отопление и горячая вода. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
https://ria.ru/20250102/gaz-1992317720.html
https://ria.ru/20250110/moldaviya-1993055952.html
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молдавия, кишинев, днестр, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Днестр, Молдовагаз, Газпром, В мире
"Молдовагаз" планирует подключить к своим сетям 14 населенных пунктов

"Молдовагаз" планирует подключить 14 населенных пунктов в зоне безопасности

© Sputnik / Mihai CarausГлава "Молдовагаза" Вадим Чебан
Глава Молдовагаза Вадим Чебан - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. "Молдовагаз" планирует подключение к своим сетям 14 населенных пунктов, находящихся в зоне безопасности, которые раньше получали газ от "Тираспольтрансгаза", сообщил врио директора компании Вадим Чебан в своем Telegram-канале.
"Молдовагаз" направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) проект дополнений в Инвестиционную программу на 2025 год, а также в План развития сетей, которые предполагают подключение нескольких населенных пунктов, расположенных в зоне безопасности, а также на правом берегу Днестра, к газораспределительным сетям предприятий группы. Инициатива затронет населенные пункты, на сегодняшний подключенные к сетям, принадлежащим ООО "Тираспольтрансгаз", - написал Чебан.
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
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По его словам, работы будут проводиться в селах Фырлэдень, Хаджимус, Копанка, Хырбовец, Похребя, Кошница, Пырыта, Дороцкая, Моловата Ноуэ, Варница, Кочиеры, Васильевка, Коржова и Роги, в которых находятся около 12 тысяч потребителей природного газа. Соответствующий проект предусматривает строительство около 63,9 километров газораспределительных сетей высокого давления, а также двух подводных газопроводов через реку Днестр. Первый этап включает проектные работы, включая геодезические и гидрологические, после чего будет подготовлен окончательный бюджет.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение в связи с возможным энергетическим кризисом из-за прекращения поставок российского газа. В связи с этим в населенных пунктах из зоны безопасности, которые находятся под контролем Кишинева, были отключены газ, отопление и горячая вода.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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