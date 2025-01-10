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Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями - РИА Новости, 10.01.2025
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12:16 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/moldaviya-1993092664.html
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями - РИА Новости, 10.01.2025
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями
Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, который занял второе место на прошедших осенью президентских выборах, заявил, что готов включиться в... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T12:16:00+03:00
2025-01-10T12:16:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
александр стояногло
майя санду
евгения гуцул
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, который занял второе место на прошедших осенью президентских выборах, заявил, что готов включиться в политическую борьбу, чтобы бороться с действующей властью. Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов. "Перед нами молдавская власть. Безбашенная, без руля и ветрил, без ценностей, без моральных ограничений, без европейских тормозов, поводков и намордников. Как с ней бороться?.. Я решил: если я включусь в политическую борьбу, то не для того, чтобы стать одним из депутатов от очередной бессильной парламентской оппозиции, а для того, чтобы довести большинство молдавских граждан до заслуженной победы", - написал Стояногло в своем Telegram-канале. Он заявил, что не хотел бы повести за собой граждан, а потом оправдываться, что "нам снова не разрешили выигрывать". Заявление Стояногло сделано в преддверии предстоящих в Молдавии парламентских выборов, которые пройдут во второй половине этого года.
https://ria.ru/20250109/ukraina-1992924131.html
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в мире, молдавия, гагаузия, александр стояногло, майя санду, евгения гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Александр Стояногло, Майя Санду, Евгения Гуцул
Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями

Стояногло заявил о готовности включиться в политику ради смены власти в Молдавии

© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
Александр Стояногло - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, который занял второе место на прошедших осенью президентских выборах, заявил, что готов включиться в политическую борьбу, чтобы бороться с действующей властью.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
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"Перед нами молдавская власть. Безбашенная, без руля и ветрил, без ценностей, без моральных ограничений, без европейских тормозов, поводков и намордников. Как с ней бороться?.. Я решил: если я включусь в политическую борьбу, то не для того, чтобы стать одним из депутатов от очередной бессильной парламентской оппозиции, а для того, чтобы довести большинство молдавских граждан до заслуженной победы", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он заявил, что не хотел бы повести за собой граждан, а потом оправдываться, что "нам снова не разрешили выигрывать".
Заявление Стояногло сделано в преддверии предстоящих в Молдавии парламентских выборов, которые пройдут во второй половине этого года.
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В миреМолдавияГагаузияАлександр СтояноглоМайя СандуЕвгения Гуцул
 
 
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