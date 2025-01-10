Экс-генпрокурор Молдавии заявил о готовности включиться в борьбу с властями
Стояногло заявил о готовности включиться в политику ради смены власти в Молдавии
© Sputnik / Rodion ProcaАлександр Стояногло
© Sputnik / Rodion Proca
Александр Стояногло. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 янв - РИА Новости. Бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, который занял второе место на прошедших осенью президентских выборах, заявил, что готов включиться в политическую борьбу, чтобы бороться с действующей властью.
Третьего ноября в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. Основными претендентами стали Майя Санду, представляющая прозападную партию "Действие и солидарность" (ПДС), и Александр Стояногло кандидат от оппозиционной Партии социалистов. Итоги голосования показали победу Санду с результатом 55,33% голосов, в то время как ее соперник получил 44,67%. Социалисты, коммунисты и политический блок "Победа" отказались признавать итоги выборов. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что власти региона не признают Санду президентом, обвинив ее в фальсификации выборов.
"Перед нами молдавская власть. Безбашенная, без руля и ветрил, без ценностей, без моральных ограничений, без европейских тормозов, поводков и намордников. Как с ней бороться?.. Я решил: если я включусь в политическую борьбу, то не для того, чтобы стать одним из депутатов от очередной бессильной парламентской оппозиции, а для того, чтобы довести большинство молдавских граждан до заслуженной победы", - написал Стояногло в своем Telegram-канале.
Он заявил, что не хотел бы повести за собой граждан, а потом оправдываться, что "нам снова не разрешили выигрывать".
Заявление Стояногло сделано в преддверии предстоящих в Молдавии парламентских выборов, которые пройдут во второй половине этого года.