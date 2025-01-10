Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии
Аналитик Барбалат назвал энергокризис результатом безграмотной политики Кишинева
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Власти Молдавии могли урегулировать проблемы в сфере энергетики, однако пытались обойти их, используя в том числе и незаконные методы, что и спровоцировало кризис, заявил экономический аналитик Дмитрий Барбалат в комментарии порталу Noi.md.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома".
"Энергетический кризис – результат безграмотности властей. Молдавская сторона не инициировала, как это предписано в соглашении, проведение переговоров с правительством РФ и, естественно, не было подписано Соглашение об урегулировании проблемных вопросов в газовой отрасли Молдавии. Правительство Республики Молдова неоднократно пыталось обойти установленный порядок урегулировании долга. В том числе организовав незаконный, якобы международный, аудит по долгу за газ", - заявил Барбалат.
Он отметил, что договор по газу предусматривает решение взаимных вопросов в Международном арбитражном суде в Москве. Эксперт полагает, что отказ властей Молдавии от обращений в суд, автоматически признает предыдущие решения арбитража в пользу "Газпрома" о необходимости погасить долг.
"Учитывая заинтересованность российского правительства в том, чтобы не оставлять без газа подконтрольный пока ему левый берег Днестра Республики Молдова, существовали хорошие возможности путем переговоров договориться таким образом, чтобы наша страна имела сегодня дешевые электроэнергию и газ, и чтобы молдавские граждане (а их большинство на Левобережье) не страдали от холода и болезней. Однако мы либо не понимаем, что творим, либо в очередной раз играем в чужие игры", — добавил Барбалат.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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