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Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии - РИА Новости, 10.01.2025
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09:37 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/moldaviya-1993055952.html
Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии
Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии - РИА Новости, 10.01.2025
Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии
Власти Молдавии могли урегулировать проблемы в сфере энергетики, однако пытались обойти их, используя в том числе и незаконные методы, что и спровоцировало... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T09:37:00+03:00
2025-01-10T09:37:00+03:00
экономика
молдавия
кишинев
россия
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Власти Молдавии могли урегулировать проблемы в сфере энергетики, однако пытались обойти их, используя в том числе и незаконные методы, что и спровоцировало кризис, заявил экономический аналитик Дмитрий Барбалат в комментарии порталу Noi.md. Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома". "Энергетический кризис – результат безграмотности властей. Молдавская сторона не инициировала, как это предписано в соглашении, проведение переговоров с правительством РФ и, естественно, не было подписано Соглашение об урегулировании проблемных вопросов в газовой отрасли Молдавии. Правительство Республики Молдова неоднократно пыталось обойти установленный порядок урегулировании долга. В том числе организовав незаконный, якобы международный, аудит по долгу за газ", - заявил Барбалат. Он отметил, что договор по газу предусматривает решение взаимных вопросов в Международном арбитражном суде в Москве. Эксперт полагает, что отказ властей Молдавии от обращений в суд, автоматически признает предыдущие решения арбитража в пользу "Газпрома" о необходимости погасить долг. "Учитывая заинтересованность российского правительства в том, чтобы не оставлять без газа подконтрольный пока ему левый берег Днестра Республики Молдова, существовали хорошие возможности путем переговоров договориться таким образом, чтобы наша страна имела сегодня дешевые электроэнергию и газ, и чтобы молдавские граждане (а их большинство на Левобережье) не страдали от холода и болезней. Однако мы либо не понимаем, что творим, либо в очередной раз играем в чужие игры", — добавил Барбалат. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
https://ria.ru/20250110/pridnestrove-1992969228.html
https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html
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экономика, молдавия, кишинев, россия, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Россия, Газпром, Молдовагаз
Эксперт назвал причины энергетического кризиса в Молдавии

Аналитик Барбалат назвал энергокризис результатом безграмотной политики Кишинева

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 10 янв — РИА Новости. Власти Молдавии могли урегулировать проблемы в сфере энергетики, однако пытались обойти их, используя в том числе и незаконные методы, что и спровоцировало кризис, заявил экономический аналитик Дмитрий Барбалат в комментарии порталу Noi.md.
Власти Молдавии с 16 декабря ввели режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за угрозы гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением газовых поставок из России. Газ перестал идти в Молдавию с января после истечения договора о транзите российского газа через Украину и отказа молдавских властей урегулировать проблему с платежами "Молдовагаза" в адрес "Газпрома".
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"Энергетический кризис – результат безграмотности властей. Молдавская сторона не инициировала, как это предписано в соглашении, проведение переговоров с правительством РФ и, естественно, не было подписано Соглашение об урегулировании проблемных вопросов в газовой отрасли Молдавии. Правительство Республики Молдова неоднократно пыталось обойти установленный порядок урегулировании долга. В том числе организовав незаконный, якобы международный, аудит по долгу за газ", - заявил Барбалат.
Он отметил, что договор по газу предусматривает решение взаимных вопросов в Международном арбитражном суде в Москве. Эксперт полагает, что отказ властей Молдавии от обращений в суд, автоматически признает предыдущие решения арбитража в пользу "Газпрома" о необходимости погасить долг.
"Учитывая заинтересованность российского правительства в том, чтобы не оставлять без газа подконтрольный пока ему левый берег Днестра Республики Молдова, существовали хорошие возможности путем переговоров договориться таким образом, чтобы наша страна имела сегодня дешевые электроэнергию и газ, и чтобы молдавские граждане (а их большинство на Левобережье) не страдали от холода и болезней. Однако мы либо не понимаем, что творим, либо в очередной раз играем в чужие игры", — добавил Барбалат.
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Вчера, 11:19
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.
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ЭкономикаМолдавияКишиневРоссияГазпромМолдовагаз
 
 
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