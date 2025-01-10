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Мишустин отметил важность работы военкоров - РИА Новости, 10.01.2025
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16:27 10.01.2025
https://ria.ru/20250110/mishustin-1993150839.html
Мишустин отметил важность работы военкоров
Мишустин отметил важность работы военкоров - РИА Новости, 10.01.2025
Мишустин отметил важность работы военкоров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу военных корреспондентов, подчеркнув, что их материалы из зоны спецоперации - важная часть современной истории. РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T16:27:00+03:00
2025-01-10T16:27:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
правительство рф
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу военных корреспондентов, подчеркнув, что их материалы из зоны спецоперации - важная часть современной истории. Мишустин в ходе церемонии вручения премии правительства РФ в области СМИ заявил, что российские военные корреспонденты "вносят весомый вклад в формирование информационной безопасности России". "Самое главное и ценное, конечно, это ваши рассказы о людях, которых вы встречаете в командировках. Ваши материалы - это, конечно, живая хроника текущих событий, важная часть современной истории", - подчеркнул премьер, добавив, что военкоры с риском для жизни сообщают о событиях в зоне СВО, порой ведя "прямые включения на линии соприкосновения с противником". Лауреатами премии правительства РФ в области СМИ за 2024 год стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. Они отмечены премией за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО.
https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html
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общество, россия, михаил мишустин, правительство рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Мишустин отметил важность работы военкоров

Мишустин назвал работу военкоров важной частью современной истории

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2024 год
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу военных корреспондентов, подчеркнув, что их материалы из зоны спецоперации - важная часть современной истории.
Мишустин в ходе церемонии вручения премии правительства РФ в области СМИ заявил, что российские военные корреспонденты "вносят весомый вклад в формирование информационной безопасности России".
Михаил Мишустин и корреспондент редакции сайта ria.ru Мария Марикян на церемонии вручения премий правительства - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Мишустин отметил профессионализм военкоров "России сегодня"
15:57
"Самое главное и ценное, конечно, это ваши рассказы о людях, которых вы встречаете в командировках. Ваши материалы - это, конечно, живая хроника текущих событий, важная часть современной истории", - подчеркнул премьер, добавив, что военкоры с риском для жизни сообщают о событиях в зоне СВО, порой ведя "прямые включения на линии соприкосновения с противником".
Лауреатами премии правительства РФ в области СМИ за 2024 год стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. Они отмечены премией за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО.
Похороны погибшего от удара ВСУ корреспондента Известий Александра Мартемьянова в Донецке - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
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