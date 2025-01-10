https://ria.ru/20250110/mishustin-1993150839.html

Мишустин отметил важность работы военкоров

Мишустин отметил важность работы военкоров - РИА Новости, 10.01.2025

Мишустин отметил важность работы военкоров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу военных корреспондентов, подчеркнув, что их материалы из зоны спецоперации - важная часть современной истории. РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T16:27:00+03:00

2025-01-10T16:27:00+03:00

2025-01-10T16:27:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993135984_0:0:2878:1620_1920x0_80_0_0_3972df3a5e3c2d009d3ff3ff464247bc.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил работу военных корреспондентов, подчеркнув, что их материалы из зоны спецоперации - важная часть современной истории. Мишустин в ходе церемонии вручения премии правительства РФ в области СМИ заявил, что российские военные корреспонденты "вносят весомый вклад в формирование информационной безопасности России". "Самое главное и ценное, конечно, это ваши рассказы о людях, которых вы встречаете в командировках. Ваши материалы - это, конечно, живая хроника текущих событий, важная часть современной истории", - подчеркнул премьер, добавив, что военкоры с риском для жизни сообщают о событиях в зоне СВО, порой ведя "прямые включения на линии соприкосновения с противником". Лауреатами премии правительства РФ в области СМИ за 2024 год стали, в том числе, военные корреспонденты медиагруппы "Россия сегодня": спецкор Юрий Войткевич, корреспонденты Андрей Казаков и Мария Марикян, а также специальный фотокорреспондент Станислав Красильников. Они отмечены премией за мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга по освещению ситуации в зоне СВО.

https://ria.ru/20250110/voenkory-1993142339.html

https://ria.ru/20250108/vsu-1992818759.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, правительство рф