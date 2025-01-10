https://ria.ru/20250110/migrant-1993073619.html
Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске
Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске - РИА Новости, 10.01.2025
Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске
Более 20 латиноамериканских мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске, сообщила начальник управления информации и общественных связей... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-10T10:56:00+03:00
2025-01-10T10:56:00+03:00
2025-01-10T10:56:00+03:00
россия
ногинск
латинская америка
татьяна петрова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993069068_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dd33668909e9e7253c018b46a466ae67.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 20 латиноамериканских мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В рамках оперативно-профилактического мероприятия… проверили цех по производству конфет в Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации, 20 из них нелегально находились в России", – сказала Петрова. Правонарушители судом привлечены к административной ответственности по статье 18.10 (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию…). На каждого мигранта наложен штраф пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. В отношении работодателя проводится административное расследование по статье 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства), заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html
https://ria.ru/20250101/reyd-1992204832.html
россия
ногинск
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0a/1993069068_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d42ad3e27acfc0af5469ce18d64b3f73.jpg
Рейд в конфетном цеху Ногинска
Несладкая судьба конфетного цеха в Ногинске – полиция провела там рейд и выявила более 20 латиноамериканских нелегалов, их вышлют из России.
2025-01-10T10:56
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ногинск, латинская америка, татьяна петрова, происшествия
Россия, Ногинск, Латинская Америка, Татьяна Петрова, Происшествия
Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске
МВД: более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске