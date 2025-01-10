https://ria.ru/20250110/migrant-1993073619.html

Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске

Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске - РИА Новости, 10.01.2025

Более 20 мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске

Более 20 латиноамериканских мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске, сообщила начальник управления информации и общественных связей... РИА Новости, 10.01.2025

2025-01-10T10:56:00+03:00

2025-01-10T10:56:00+03:00

2025-01-10T10:56:00+03:00

россия

ногинск

латинская америка

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Более 20 латиноамериканских мигрантов вышлют из России после рейда в конфетном цеху в Ногинске, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "В рамках оперативно-профилактического мероприятия… проверили цех по производству конфет в Ногинске. В результате рейда полицейскими выявлено 22 уроженца одной из стран Латинской Америки, которые незаконно осуществляли трудовую деятельность на территории Российской Федерации, 20 из них нелегально находились в России", – сказала Петрова. Правонарушители судом привлечены к административной ответственности по статье 18.10 (Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) и 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию…). На каждого мигранта наложен штраф пять тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ. В отношении работодателя проводится административное расследование по статье 18.15 КоАП РФ (Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства), заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250105/migranty-1992526195.html

https://ria.ru/20250101/reyd-1992204832.html

россия

ногинск

латинская америка

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Рейд в конфетном цеху Ногинска Несладкая судьба конфетного цеха в Ногинске – полиция провела там рейд и выявила более 20 латиноамериканских нелегалов, их вышлют из России. 2025-01-10T10:56 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ногинск, латинская америка, татьяна петрова, происшествия